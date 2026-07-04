„Elnézést kérek Fruzsinától is és Öntől is a 2013-as riportom miatt” – Bodacz Balázs reagált Pikó András kritikájára

Pénteken a 24.hu írta meg több egymástól független forrás alapján, hogy az újjáalakuló közmédiában Bodacz Balázs lesz az MTVA jelenlegi konstrukciója helyett létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. egyik szakmai vezetője. Az ATV-től érkező riporter lapunk értesülései szerint a televíziós területért felel majd.

„Hát jó” – ezzel a felütéssel kommentálta a hírt Pikó András, Józsefváros független polgármestere, aki ezt követően emlékeztetett arra, hogy Bodacz 13 évvel ezelőtt mások között az ő, akkor egyébként még kiskorú lányáról is lejárató anyagot készített.

Bodacz készítette 2013 márciusában az akkori Hír TV hírhedt »oknyomozó« műsorába, a Célpontba azt az anyagot, melyet március 15-én a nemzeti ünnepen sugároztak »Passzív székházostrom« címmel az akkori Fidesz székházfoglalásban résztvevőkről, Rózsa Milánról leginkább és a Hallgatói Hálózat tagjairól, köztük kiemelten az akkor épp 17 éves lányomról, Pikó Fruzsináról. Ők voltak, ahogy Bodacz elnevezte őket: a »Bajnai gárda«. Hónapokig ezt harsogta a Fidesz és a propagandája. (Azóta hozzáférhetetetlenné tették az anyagot.)

– jelentette ki Pikó a szombat délelőtti bejegyzésében. Mint írta, Bajnai Gordont neki köszönhetően hozhatták összefüggésbe a lányával, mert Pikó nem titkoltan a szerkesztője volt korábban a Bajnai alapítványához tartozó Haza és Haladás nevű blognak. „Természetesen erről a lányom nem tehetett, valószínűleg nem is tudott – és igen, valóban: ez klasszikus »apák és lányok«.”

Pikó állítása szerint a lánya sok akcióban és tiltakozásban részt vett, amelyek a Fidesz-kormányok ellen irányultak, ezek során volt, hogy rendőrök vitték el, de igazi sérelmet nem ez okozott neki.

Ami valódi sérelmet, maradandó nyomot hagyott rajta, az az volt, ahogy Bodacz, a Célpont és a HírTv, majd utána a szinte teljes akkori Fidesz propaganda megpróbálta lejáratni, kicsinálni a Hallgatói Hálózat diákjait, köztük olyan középiskolásokat, mint ő. Ahogy célkeresztet raktak a hátukra. Elsőként Bodacz Balázs.

A 24.hu ezek után megkereste Bodacz Balázst, hogy reagáljon Pikó állításaira. Az újságíró erre a Pikó Andrásnak írt kommentjét ajánlotta figyelmünkbe. Bodacz tehát azt írja a józsefvárosi polgármesternek: „Én is úgy tudom, hogy az említett anyag nyilvános felületen már nem tekinthető meg. Minthogy a G-nap után is a HírTV munkatársa maradtam (ekkor éppen baloldai, gyurcsányista árulónak neveztek), így a 2018-as, Fidesz-körök általi visszafoglalás után azonnal ki is rúgtak, a nevemhez köthető korábbi műsorszámokat pedig elérhetetlenné tették. De nem akarok amögé bújni, hogy mivel az említett riport nem nézhető vissza, ezért csak szubjektív véleménynek tekintsem az Ön által leírtakat. Komolyan veszem, higgye el.”

Szeretném egyértelművé tenni: – Mindent vállalok az elmúlt több mint két évtizedből, ami a nevemmel, arcommal kiment a csövön. Vállalom a Magyar Nemzetnél töltött éveket is, a Célpontot is, ahogyan a G-nap utáni HírTV-s vagy az ATV-s négy évemet is.

– Vállalom a nagy pillanatokat is, meg a rosszakat is. Ha valamikor esetleg tanítani fogom ezt a szakmát, a rossz pillanataimmal fogom kezdeni. Ha én ezekből tanultam a legtöbbet, akkor talán a pályakezdők számára is hasznos tudás lesz.

– Vállalom akár a pozitív, akár a negatív ítéleteket, minősítéseket a szakmai munkámmal, de a személyemmel kapcsolatban is.

– Vállalom, hogy talán nem én formálom a jövőmet, de a múltam biztosan formál engem. Műsorkészítőként több mint egy évtizede eltávolodtam attól a stílustól, amit a Célpontban képviseltem. Itt vagyok mindenki szeme előtt: mindenki számára világos, hogy azóta milyen jellegű munkát végzek. Ezt mondtam a Magyar Hangnak adott 2022-es interjúmban: »Arra a fajta újságírásra pedig, aminek az indulatok gerjesztése a célja, nem vagyok alkalmas.« Nekem is egy út volt. Megérte ide megérkezni. Ezért külön köszönöm, hogy felidézte az esetet. Az emlékezés erőt ad. Az erő pedig nyugalmat, hogy szembenézzek azzal, ha méltánytalan sérelmeket okoztam akár Önnek és a lányának, akár bárki másnak. Ezzel a nyugalommal és belátással kérek elnézést Fruzsinától is és Öntől is a 2013-as riportom miatt.