A Bagossy Brothers, Rúzsa Magdi és a bunyevác irodalom gyöngyszemei is kaptak volna pénzt Hankó Balázs utolsó személyes támogatásaiból

A napokban az NKA döntéseit végrehajtó Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) munkatársaival áttekintettük az elűzött előző kormány kulturális minisztere, Hankó Balázs által 2026 április 8-án (4 nappal a rendszerváltó választás előtt!) egyedi miniszteri keretből kiosztott támogatásokat. A döntések között volt olyan, ahol írásos kérelem nélkül szóbeli kérésre érkezett pozitív elbírálás, de voltak olyanok is, ahol a megítélt összeg magasabb volt, mint amennyit a pályázó kért

– állt Tarr Zoltán kultuszminiszter június 15-ei bejegyzésében, amelyről mi is beszámoltunk: a miniszter összesen csaknem 394 millió forint kifizetését vonta vissza.

A 444.hu azóta kikérte és ismerteti a 30 pályázatot, köztük azt a kettőt, amelyet annak fényében nehéz pályázatnak hívni, hogy nincs nyomuk a támogatásigénylő rendszerben, csupán a pozitív döntésnek. A támogatni szántak között szerepel a Bagossy Brothers Company zenekar két koncertje, egy Rúzsa Magdi-fellépés, egy könyvsorozat folytatása, nagyobb számban Gödöllő – a miniszter személyes körzete – környéki programok és egyesületek, és egy olyan alapítvány is, aminek nyilvános tevékenységét nem sikerült azonosítania a lapnak. A teljes lista és néhány részletesebben megvizsgált majdnem-nyertes az újság előfizetéses cikkében szerepel.