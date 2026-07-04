ötöslottóötös lottóötöslottó nyerőszámok
Belföld

Ötöslottó: ezek a július 4-i nyerőszámok

Marjai János / 24.hu
admin Csontos Kata
2026. 07. 04. 19:36
Marjai János / 24.hu
855 millió forint volt a tét.

Lezajlott a sorsolás a 27. játékhéten, mutatjuk a nyerőszámokat!

  • 5
  • 19
  • 25
  • 36
  • 64

A főnyeremény 855 millió volt – de ezt most senki nem vitte el.

  • 5 találatos szelvény nem volt;
  • 4 találatos szelvény 64 darab, nyereményük egyenként 648 075 forint;
  • 3 találatos szelvény 3990 darab, nyereményük egyenként 11 385 forint;
  • 2 találatos szelvény 82 658 darab, nyereményük egyenként 2 080 forint.

A jövő heti várható főnyeremény 990 millió forint lesz.

Jokerszám: 273806

Volt egy telitalálat, a nyertes 428 millió forintot nyert. Így a jövő héten 30 millió forint lesz a főnyeremény a Jokeren.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megszólalt a Fidesz a Hankó-botrányról: minden forint jó helyre ment
Kiderült, mit mondott Messi a zöld-fokiak kapushősének
A német kormánynak elege van a beteget jelentő dolgozókból
Megkezdődött Ali Hámenei ajatollah gyászszertartása Teheránban
foci vb 2026 nyolcaddöntő kanada marokkó
Foci-vb, nyolcaddöntő: Kanada-Marokkó (élő)
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik