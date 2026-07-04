Ötöslottó: ezek a július 4-i nyerőszámok

Lezajlott a sorsolás a 27. játékhéten, mutatjuk a nyerőszámokat!

5

19

25

36

64

A főnyeremény 855 millió volt – de ezt most senki nem vitte el.

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 64 darab, nyereményük egyenként 648 075 forint;

3 találatos szelvény 3990 darab, nyereményük egyenként 11 385 forint;

2 találatos szelvény 82 658 darab, nyereményük egyenként 2 080 forint.

A jövő heti várható főnyeremény 990 millió forint lesz.

Jokerszám: 273806

Volt egy telitalálat, a nyertes 428 millió forintot nyert. Így a jövő héten 30 millió forint lesz a főnyeremény a Jokeren.