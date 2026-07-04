Ötöslottó: ezek a július 4-i nyerőszámok

Lezajlott a sorsolás a 27. játékhéten, mutatjuk a nyerőszámokat!
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A főnyeremény 855 millió volt – de ezt most senki nem vitte el.
- 5 találatos szelvény nem volt;
- 4 találatos szelvény 64 darab, nyereményük egyenként 648 075 forint;
- 3 találatos szelvény 3990 darab, nyereményük egyenként 11 385 forint;
- 2 találatos szelvény 82 658 darab, nyereményük egyenként 2 080 forint.
A jövő heti várható főnyeremény 990 millió forint lesz.
Jokerszám: 273806
Volt egy telitalálat, a nyertes 428 millió forintot nyert. Így a jövő héten 30 millió forint lesz a főnyeremény a Jokeren.