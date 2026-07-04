Bizottságok, MNB, nemzeti lobogó: jelentősen szűkül a sarkalatos törvények köre

A szombaton délután benyújtott 17. Alaptörvény-módosítás jelentősen szűkíti az ún. sarkalatos (a köznyelvben kétharmadosként emlegetett) törvények körét. Amennyiben elfogadják a módosítást, a következő területeket fogja egyszerű törvény szabályozni sarkalatos helyett:
- a címer és a zászló használata;
- a termőföldek, erdők megszerzése és hasznosítása;
- a személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok megismerését ellenőrző hatóság létrehozása;
- az országgyűlési bizottságok tevékenysége;
- a nemzeti vagyon;
- a kizárólagos állami tulajdon és gazdasági tevékenység köre;
- a nyugdíjrendszer;
- a Nemzeti Bank feladatköre, tevékenysége, szervezete és működési szabályai;
- az Állami Számvevőszék működése;
- a különleges jogrend, és hogy ekkor milyen törvény által szabályozott rendelkezések hozhatók;
- hadiállapotban vagy szükségállapotban alkalmazandó szabályok.