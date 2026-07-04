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Belföld

Bizottságok, MNB, nemzeti lobogó: jelentősen szűkül a sarkalatos törvények köre

admin Pál Zsombor
2026. 07. 04. 16:40
A címer használatától a nyugdíjrendszerig, az ÁSZ és az MNB működéséig lesz könnyebb a törvényekhez nyúlnia a leendő kormányoknak.

A szombaton délután benyújtott 17. Alaptörvény-módosítás jelentősen szűkíti az ún. sarkalatos (a köznyelvben kétharmadosként emlegetett) törvények körét. Amennyiben elfogadják a módosítást, a következő területeket fogja egyszerű törvény szabályozni sarkalatos helyett:

  • a címer és a zászló használata;
  • a termőföldek, erdők megszerzése és hasznosítása;
  • a személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok megismerését ellenőrző hatóság létrehozása;
  • az országgyűlési bizottságok tevékenysége;
  • a nemzeti vagyon;
  • a kizárólagos állami tulajdon és gazdasági tevékenység köre;
  • a nyugdíjrendszer;
  • a Nemzeti Bank feladatköre, tevékenysége, szervezete és működési szabályai;
  • az Állami Számvevőszék működése;
  • a különleges jogrend, és hogy ekkor milyen törvény által szabályozott rendelkezések hozhatók;
  • hadiállapotban vagy szükségállapotban alkalmazandó szabályok.
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