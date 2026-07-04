Bizottságok, MNB, nemzeti lobogó: jelentősen szűkül a sarkalatos törvények köre

A címer használatától a nyugdíjrendszerig, az ÁSZ és az MNB működéséig lesz könnyebb a törvényekhez nyúlnia a leendő kormányoknak.

A szombaton délután benyújtott 17. Alaptörvény-módosítás jelentősen szűkíti az ún. sarkalatos (a köznyelvben kétharmadosként emlegetett) törvények körét. Amennyiben elfogadják a módosítást, a következő területeket fogja egyszerű törvény szabályozni sarkalatos helyett: a címer és a zászló használata;

a termőföldek, erdők megszerzése és hasznosítása;

a személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok megismerését ellenőrző hatóság létrehozása;

az országgyűlési bizottságok tevékenysége;

a nemzeti vagyon;

a kizárólagos állami tulajdon és gazdasági tevékenység köre;

a nyugdíjrendszer;

a Nemzeti Bank feladatköre, tevékenysége, szervezete és működési szabályai;

az Állami Számvevőszék működése;

a különleges jogrend, és hogy ekkor milyen törvény által szabályozott rendelkezések hozhatók;

hadiállapotban vagy szükségállapotban alkalmazandó szabályok. Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat