Megszólalt a Fidesz a Hankó-botrányról: minden forint jó helyre ment

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) illetékes kulturális kollégiuma által tavaly és idén odaítélt minden egyes támogatott pályázat kulturális célokat szolgált – közölte a Fidesz országgyűlési frakciója szombaton az MTI-vel.

Azt írták: az NKA Kiemelt Kulturális Programok Kollégiuma 2025-ben és 2026-ban (tehát két év alatt) 1087 programra adott támogatást, 17,61 milliárd forint értékben. A legtöbb nyertes pályázat (több mint hétszáz) közművelődési témájú volt, ezek mellett 142 könnyűzenei, 132 ismeretterjesztő, 34 népművészeti, 31 színházművészeti program is szerepelt még a támogatottak között – szerepel a közleményben.

A Fidesz a ma megjelent újabb NKA-ügyre reagált. Mint írták, tízből nyolc támogatott pályázat vidéki volt. A támogatott szervezetek 411 településen vannak bejegyezve, azaz a program a teljes országot lefedte. Kiemelték, hogy a két év során megítélt 17 milliárd forintnyi támogatás az ezen időszakban kultúrára fordított költségvetési támogatások alig 1 százaléka volt.

„A támogatásokkal a támogatottaknak az utolsó fillérig el kell számolniuk. Az NKA volt miniszteri keretéből 400 millió forint értékben, jogszerűen és indokoltan megítélt támogatásokat az új miniszter nem azért vonta vissza, mert azok ne helyes célt szolgáltak volna vagy ne lettek volna teljesen jogszerűek” – állítja a Fidesz-frakció.

Az ellenzéki képviselőcsoport szerint ne lepődjön meg senki, ha „ezek a támogatások a Tisza-kormányt támogató művészekhez kerülnek majd a Dévai Szent Ferenc Alapítvány, a Magyar-Szerb kulturális évad, a Perkupai Operafesztivál vagy a templomi orgona-felújítás helyett”.

A Fidesz-frakció elfogadhatatlannak nevezte az 1087 támogatott kulturális program miatt a volt kulturális kormányzat támogatáskezelői munkatársainak „alaptalan” megtámadását és meggyanúsítását. „Nyomozás a politikailag motivált feljelentések esetében is megindítható. Ám kulturális célra kifizetett és hasznosított kulturális támogatásokért előzetes letartóztatásba helyezni évtizedeken át tisztességgel dolgozó köztisztviselőket olyan igazodás a kormányzati retorikához, amely a kizárólag a jogszabályoknak alárendelt független állami szervektől megengedhetetlen” – áll a közleményben.

Többeket letartóztattak már eddig

Nemrég 30 napra letartóztatta a Kecskeméti Járásbíróság Bús Balázst, Óbuda volt fideszes polgármesterét, aki az elmúlt években a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnöke volt. A titokban, elsősorban a Fidesz holdudvarának kiosztott pénzek miatt indult büntetőeljárásban a főügyészség összesen hat tisztviselő letartóztatását indítványozta.

A botrány áprilisban robbant ki, amikor nyilvánosságra került, hogy jelentős állami támogatások kerülhettek kormányközeli művészekhez és szereplőkhöz. A gyanú szerint a források elosztása nem szakmai, hanem politikai és kapcsolati alapon történhetett, és a rendszer egyes elemei akár a kormánypárti kampányokat is segíthették. A történtekre Molnár Áron színész hívta fel a figyelmet – akit ki is hallgattak tanúként –, ő arról beszélt, hogy a szervezet állami kifizetőhelyként működve pénzelt többek közt olyan zenészeket, akik a Fidesz mellett kampányoltak. Titkos döntések alapján így jutott több millió forinthoz Tóth Gabi, Dopeman, Pataky Attila, illetve egy sor másik, a kampányba is beszálló és az Orbán-kormányt nyíltan támogató szereplő.

Múlt héten újabb személyek, cégek és szervezetek fizették vissza az NKA-tól kapott támogatásokat, így a 17 milliárd forintból 2,16 milliárd visszakerült. Kis Grófo után visszafizette a támogatást például Muri Enikő is, aki három új dalának szövegírására kapott ötmillió forintnyi alkotói támogatást az NKA kollégiumától.

Az is kiderült, hogy a nyomozással érintett NKA pályázati pénzek egy részét a gyanú szerint „uszodaként” emlegették az érintettek, a támogatásokra pályázókat pedig „úszóként”. Ezt a kulturális ügyekért felelős miniszter közölte szerdán. Tarr Zoltán szerint ez a Cosa Nostrát idéző zsargon jól tükrözi azt a gyakorlatot, amelyben a forrásokat szűk körben, az intézményi rendszert megkerülve osztották szét. A miniszter úgy fogalmazott: a nyomozás jelenleg is tart, és várhatóan az is kiderül, ki irányította a rendszert.