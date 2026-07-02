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Nem mond le Debrecen polgármestere, akit Magyar Péter az akkumulátorgyárak védőszentjének titulált

facebook / papp lászló
admin Spirk József
2026. 07. 02. 16:20
facebook / papp lászló

Nem mond le Debrecen polgármestere – Papp László a közösségi oldalán azt üzente: visszautasítja a tiszás „Tárkányi Zsolt és Tompa Enikő lemondásra felszólító közleményének minden mondatát.”

Papp azért került nehéz helyzetbe, mert az elmúlt napokban újabb drámai adatok láttak napvilágot a egyik akkuipari üzem vízszennyező működéséről.  A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal által közzétett vizsgálati eredmények szerint a város határába telepített kínai Semcorp akkumulátorfólia-gyár egyes helyeken többezerszeres határérték-túllépéssel szennyezte a talajvizet, ezért a hatóság június 24-én azonnali hatállyal felfüggesztette a cég tevékenységét.

A fideszes polgármester az adatok megjelenése után maga is kemény hangot ütött meg a Semcorppal szemben. Papp szerdán egy videót tett közzé, amelyben azt mondta, hogy tárgyalást folytatott a Semcorp tulajdonosi képviselőjével és felső vezetőjével, és elmondta nekik, hogy a gyár a továbbiakban nem kívánatos a városban.

A Tisza országgyűlési képviselői ezt követőn szólították fel őt is lemondásra. Tárkányiék közleménye szerint a cég mellett a polgármester tevékenysége sem kívánatos többé. Csütörtökön a kormányinfón pedig már Magyar Péter ment neki Pappnak.

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