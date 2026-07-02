Az ügyeleti rendszer átalakítását követő két évben megugrott a betöltetlen háziorvosi praxisok száma

Közérdekű adatigénylés keretében kikérte az Országos Kórházi Főigazgatóságtól a tartósan betöltetlen háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok számának alakulását Kunetz Zsombor, aki az adatokat a Facebook oldalán tette közzé.

Az egészségügyi szakértőnek megküldött táblázatból jól látszik, hogy a 2023-ban megkezdett ügyeleti reformot követő két évben

251-gyel nőtt a betöltetlen háziorvosi praxisok száma.

„Ehhez hasonló növekedésre korábban csaknem négy év kellett, vagyis az átalakítást követő időszakban a növekedés üteme közel megduplázódott” – tette hozzá.

Úgy fogalmazott,

ez egy újabb ok, ami miatt Pintér Sándornak, ex belügyminiszterként szégyellnie kell magát, Takács Péter kontárkodását már itt le kellett volna állítani!

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

A kormány az új alapellátási orvosi ügyeleti rendszert 2023 februárjában kezdte bevezetni. A rendszert az önkormányzatok helyett egységesen az Országos Mentőszolgálat koordinálja. Az új struktúra bevezetését számos kritika érte, főképp a háziorvosok részéről, akik az OMSZ-szal kötnek ügyeleti szerződést. Kezdetben sok orvos az új szerződések aláírásának megtagadásával tiltakozott. Nemrég az Alkotmánybíróság Alaptörvény-ellenesnek nyilvánította az orvosi ügyeleti rendszer korábbi szabályozásának egyes részeit.

Kunetz Zsombor a hétvégén a közmédiában beszélt az egészségügy problémáiról: