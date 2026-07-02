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Belföld

Az ügyeleti rendszer átalakítását követő két évben megugrott a betöltetlen háziorvosi praxisok száma

Kummer János
admin Benke Ágnes
2026. 07. 02. 14:33
Kummer János
Kunetz Zsombor kérte ki az adatokat az Országos Kórházi Főigazgatóságtól.

Közérdekű adatigénylés keretében kikérte az Országos Kórházi Főigazgatóságtól a tartósan betöltetlen háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok számának alakulását Kunetz Zsombor, aki az adatokat a Facebook oldalán tette közzé. 

Az egészségügyi szakértőnek megküldött táblázatból jól látszik, hogy a 2023-ban megkezdett ügyeleti reformot követő két évben

251-gyel nőtt a betöltetlen háziorvosi praxisok száma.

„Ehhez hasonló növekedésre korábban csaknem négy év kellett, vagyis az átalakítást követő időszakban a növekedés üteme közel megduplázódott” – tette hozzá.

Úgy fogalmazott,

ez egy újabb ok, ami miatt Pintér Sándornak, ex belügyminiszterként szégyellnie kell magát, Takács Péter kontárkodását már itt le kellett volna állítani!

A kormány az új alapellátási orvosi ügyeleti rendszert 2023 februárjában kezdte bevezetni. A rendszert az önkormányzatok helyett egységesen az Országos Mentőszolgálat koordinálja. Az új struktúra bevezetését számos kritika érte, főképp a háziorvosok részéről, akik az OMSZ-szal kötnek ügyeleti szerződést. Kezdetben sok orvos az új szerződések aláírásának megtagadásával tiltakozott. Nemrég az Alkotmánybíróság Alaptörvény-ellenesnek nyilvánította az orvosi ügyeleti rendszer korábbi szabályozásának egyes részeit.

Kunetz Zsombor a hétvégén a közmédiában beszélt az egészségügy problémáiról:

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Az egészségügy átalakításáról beszélt, például arról, hova tűntek a rendszerből az orvosok és miért nem kizárólag pozitív hír az, hogy 8 ezerrel több orvos van, mint 2010-ben.
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