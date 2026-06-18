Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. június 18., csütörtök
Friss hírek
- Magyar Péter: A védett üzemanyagár kivezetését kezdeményezi a kormány.
- Orbán visszatért, de a Tiborcz-vádra Brüsszelben sem reagált.
- Surányi György: Orbán Viktornak az a legfőbb érve az euró bevezetése ellen, ami nekem a legfőbb érvem mellette.
- Trump a G7-csúcson már Putyint látta vesztesnek és Zelenszkijt győztesnek.
- Trump aláírta az iráni háború lezárásával kapcsolatos dokumentumot. Szabad lesz az út az iráni kőolaj előtt.
- RTL: A vereség óta Fidesz-kritikussá vált Király Nóra szervezetei 455 millió forint közpénzt kaptak.
- Magyar állampolgársági visszaélések Kanadában: „pár alkalommal” élt javaslattételi jogával a Magyar Diaszpóra Tanács elnöke.
- Legalább hat órán át haldoklott az áldozat, akit a barátai „törtek rommá”.
- Hivatalos: mexikói edzővel folytatja az NB I-es bajnok Győr.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Vác és Diósjenő között június 19-ig vonatok helyett buszok közlekednek.
BKK
- A 157-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti Solymár, Kerekhegy megállót. Az autóbuszról leszállni a Berzsenyi Dániel utcában a Gróf Karátsonyi utca után lehet. A járat Hűvösvölgy felé a Gróf Karátsonyi utcában a Berzsenyi Dániel utca után létesített ideiglenes megállóból indul.
Mai időjárás:
- A nappali gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés várható.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
- Késő estére 17 és 25 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
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