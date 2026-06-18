Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

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A polgármester döntötte el, mi kerüljön címlapra, sőt azt is, hogy a pártjából ki nyilatkozhat, a kormánypárt korábbi frakcióvezetője íratta meg és küldette be a magáról szóló cikkeket – forrásaink elmondása alapján így működött a felszámolásra ítélt önkormányzati média Győrben a Fidesz-korszakban.