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Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 06. 18. 07:02
GETTY IMAGES

2026. június 18., csütörtök

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Vác és Diósjenő között június 19-ig vonatok helyett buszok közlekednek.

BKK

  • A 157-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti Solymár, Kerekhegy megállót. Az autóbuszról leszállni a Berzsenyi Dániel utcában a Gróf Karátsonyi utca után lehet. A járat Hűvösvölgy felé a Gróf Karátsonyi utcában a Berzsenyi Dániel utca után létesített ideiglenes megállóból indul.

Mai időjárás:

  • A nappali gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés várható.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
  • Késő estére 17 és 25 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Arnold
  • Levente

Deviza középárfolyam:

  • EUR 349,61
  • USD 301,34
  • CHF 380,53
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