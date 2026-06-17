RTL: A vereség óta Fidesz-kritikussá vált Király Nóra szervezetei 455 millió forint közpénzt kaptak

Az RTL Híradó gyűjtése szerint a Fidesz újbudai politikusához, Király Nórához köthető civil szervezetek két év alatt több mint 455 millió forint állami támogatáshoz jutottak.

Király, aki képviselőjelöltként indult az országgyűlési választáson, és a kampány idején rendszeresen beszélt a háború veszélyeiről, a vereség után a Fidesz-vezetés egyik kritikusává vált, és többször azt nyilatkozta, hogy a párt kommunikációja helytelen volt. Király a Fidesz hétvégi kongresszusát is bírálta, azt állítva, hogy most is ugyanaz a kommunikáció folytatódik, amely zsákutcába vitte a pártot.

Az RTL szerint Király egyik szervezete, a Stop Pazarlás Egyesület, amely évekig ne végzett érdemi tevékenységet, mégis két pályázaton összesen 21 millió forintos támogatást zsebelhetett be.

Király a kampány alatt a Fiatal Családosok Klubjának (FICSAK) oldalán is megjelent fideszes képviselőjelöltként. Erről most azt írta, hogy nem politikai tevékenység volt.

A FICSAK felületén csak a FICSAK alapítójaként jelentem meg, minden esetben a szervezet civil, családügyi és közösségi tevékenységéhez kapcsolódtam

– írta a politikus.

Az RTL szerint a FICSAK-on kívül több szervezet is köthető Királyhoz, mint például a Női Szem Egyesület, a Patrióták Magyarországért és Zöld Követ Egyesület. Az utóbbi Király digitális polgári körét reklámozta. A Híradó adatai alapján a szervezetek Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodától 389 millió, az NKA-tól 63 millió, a Bethlen Gábor Alapkezelőtől 14 millió forintot kaptak, ami összesen több mint 455 millió közpénzt jelent.

Király az RTL-nek azt írta, hogy a hozzá köthető szervezetek csak szakmailag kapcsolódtak az ügyekhez, ezért jelenhetek meg ott a DPK-k posztjai is. Min írta, azóta a digitális polgári körök működtetésében nem vesz részt. Szerinte az ő egyesületei függetlenek a pártpolitikától.