Vízügy: Országos Koordinációs Központot állítanak fel a vízügyi problémák kezelésére

admin Ősze András
2026. 05. 13. 18:28

Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese tájékoztat az aszályhelyzetről. Gacsályi elmondta, hogy az aszályhelyzet már öt éve komoly problémát okoz. Felállítottak egy azonnali cselekvési tervet, ennek része haváriakezelés, felállítják egy Országos Koordinációs Központot, bevezetnek vízmegtartási intézkedéseket, és felszabadítják az elérhető vízkészleteket. Kidolgoztak egy rövid és egy hosszútávú cselekvési tervet, ezek része egy műszaki beavatkozás a vízrendszerbe, amivel hatékonyabbá teszik a vízgazdálkodást.

Magyar Péter szerint ha tette volna a korábbi kormány a dolgát, akkor már idén is könnyebben tudnák kezelni ezt a rendkívüli aszályhelyzetet. 257 milliárd forint különítenek el az EU-s forrásokból a vízgazdálkodás fejlesztésére. Vis maior helyzetet jelent majd be az agráriumban az illetékes miniszter, ami a magyar gazdákat érinti majd.

