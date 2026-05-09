Egyre többen gyülekeznek a Kossuth téren, ahol a kivetítőkön a Parlament épületével és a magyar országgyűléssel kapcsolatos anekdotákkal szórakoztatják a műsorvezetők a tömeget.

A legtöbben kíváncsiságból érkeztek a térre, illetve azért, mert szeretnének részesei lenni ennek a történelmi pillanatnak. Találkoztunk egy tizedik házassági évfordulóját ünneplő párral is, akik, ha már a közelben jártak, benéztek a Kossuth térre is.

„Ne lopják szét az országot és viselkedjenek normálisan” – fogalmazta meg az új kormánnyal kapcsolatos elvárásait az egyik férfi, aki 12-én este nem tudott az utcákon ünnepelni, amit azóta is sajnál.

Egy másik résztvevő szabad feliratú pólójára mutat, amikor azt kérdezem, mi hozta a Parlamenthez.

Végre vége ennek a mocskos rendszernek!

– mondja. Börtönt szeretne, legalább az Orbán-rendszer első ötven felelősének.

Fiatalok egy csoportjával is összefutottunk, akik Egerből, Kiskunfélegyházáról és Debrecenből érkeztek. Ők elszámoltatást és stabilitást szeretnének Magyar Péteréktől.