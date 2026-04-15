Parasztlázadás tört ki az MTI-ben: független és szakmai alapon nyugvó hírszolgáltatást követelnek a dolgozók

Körlevélben követeli a Magyar Távirati Iroda számos munkatársa, hogy állítsák vissza a független, szakmai alapon nyugvó hírszolgálatatást és szüntessék meg az eddig kézivezérlést gyakorló Németh Zsolt hírigazgató felügyeleti jogkörét – tudta meg a hvg.hu. A lap szerint az MTI már több mint 90 dolgozója írta alá a közös kiállást, amit a hvg szerint a dolgozók parasztlázadásként aposztrofáltak.

A levelet Altorjai Anitának, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának, valamint a hírhamisítással közismertté vált Papp Dánielnek, az MTVA vezérigazgatójának címezték, de másolatban megkapta az abban szereplő, a szakmában csak Pitbullnak nevezett hírigazgató, Németh Zsolt is.

Érdemi változás nem lesz

A szervezkedés azt követően indult el, hogy szerdán 13 órakor állománygyűlést tartott az M1 és MTI munkatársaknak a hírigazgató. A feszült hangulatú gyűlésen a 24.hu információja szerint egyebek mellett Németh azt mondta a munkatársaknak: az új kormány megalakulásáig ne készüljenek érdemi változásra a közmédia működésében. Akinek ez nem tetszik, menjen szabadságra.

A gyűlést nem sokkal azután hívták össze, hogy Magyar Péter reggel a Kossuth rádiónak, majd az M1-nek adott feszült hangulatú interjút.

Lapunk több közmédiás munkatárssal is beszélt a 13 órakor kezdődött állománygyűlés után. Elmondták: Németh úgy fogalmazott, mindenki viselje méltósággal a helyzetet, és aki nagyon várja a változást, de kibírta az elmúlt 16 évet, az a fennmaradó 30 napot is kibírja, ezen idő alatt ne készüljenek érdemi változásra a közmédia működésében. Aki ezt nem tudja elviselni, elmehet szabadságra, vagy ha krónikus betegsége van, pihenjen.

A hvg információja szerint az állománygyűlésen kiverte a biztosítékot, hogy a hírigazgató úgy beszélt, mint aki az eddigi gyakorlatot folytatja, ameddig csak lehet. Ezt a lapunknak is megerősítették közmédiás források.

Arról a Telex írt, hogy egy dolgozó kifogásolta, hogy Magyar szerdai köztévés interjújának MTI-s szemléjéből kihúzták Várhegyi Attila és a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető Rogán Antal nevét. (Előbbi korábbi fideszes pártigazgató, akin keresztül a hírek szerint a Fidesz politikai kontrollt gyakorolt a közmédia felett.) Németh ezt a jogot továbbra is fenntartotta magának, de az ellenkezőjét bizonyító emailek ellenére is tagadta, hogy a hírügynökség tudósításait továbbküldené megjelenés előtt jóváhagyásra politikai kapcsolattartóknak.

Magyar Pétert egyébként néhány közmédiás tapssal fogadta a székház aulájában szerda reggel.