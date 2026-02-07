Vádat emeltek a férfi ellen, aki a Pécs Pride zebrajelmezes felvonulójára támadt

Közösség tagja elleni erőszak miatt vádat emelt a Pécsi Járási Ügyészség az ellen a férfi ellen, aki a 2025-ös Pécs Pride közben rátámadt egy zebrajelmezes nőre – derült ki a Magyar Helsinki Bizottság videójából.

A megtámadott Dömsödi Renáta tavaly októberben a pécsi menet élén táncolt zebrajelmezben, amikor hátulról rátámadtak. Mint mondta, alig látott ki a jelmezből, így csak érezte, hogy valaki ráncigálja, a földre próbálja vinni és a tarkójánál megüti.

A rendőrség először garázdaság miatt kezdett nyomozni. A nőt képviselő Helsinki Bizottság viszont a kezdetektől azt képviselte, hogy a támadás kifejezetten amiatt történt, mert az elkövető az LMBTQ-közösséggel szemben akart fellépni. Végül a rendőrség közösség tagja elleni erőszak miatt kezdett nyomozni, majd a vádemelésben is ez szerepelt.