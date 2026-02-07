pécsi pridezebratámadásvádemelés
Belföld

Vádat emeltek a férfi ellen, aki a Pécs Pride zebrajelmezes felvonulójára támadt

24.hu
2026. 02. 07. 08:40

Közösség tagja elleni erőszak miatt vádat emelt a Pécsi Járási Ügyészség az ellen a férfi ellen, aki a 2025-ös Pécs Pride közben rátámadt egy zebrajelmezes nőre – derült ki a Magyar Helsinki Bizottság videójából.

A megtámadott Dömsödi Renáta tavaly októberben a pécsi menet élén táncolt zebrajelmezben, amikor hátulról rátámadtak. Mint mondta, alig látott ki a jelmezből, így csak érezte, hogy valaki ráncigálja, a földre próbálja vinni és a tarkójánál megüti.

A rendőrség először garázdaság miatt kezdett nyomozni. A nőt képviselő Helsinki Bizottság viszont a kezdetektől azt képviselte, hogy a támadás kifejezetten amiatt történt, mert az elkövető az LMBTQ-közösséggel szemben akart fellépni. Végül a rendőrség közösség tagja elleni erőszak miatt kezdett nyomozni, majd a vádemelésben is ez szerepelt.

Kapcsolódó
Pécs Pride: képeken a büszkeség tiltás ellenére is megtartott menete
„Nem hajlunk meg a félelem előtt” – ez volt a büszkeség vidéki menetének az idei jelszava.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Opera, neoklasszicizmus és Mariah Carey nyitotta meg a téli olimpiát
4,5 millió lányt fenyeget idén a nemi szerv megcsonkításának veszélye
A 2028-as olimpiai játékok főszervezője is lemondhat az Epstein-aktákban talált üzenetváltása miatt
Letartóztatták a kétszeres BL-győztes kézist, mert kenőpénzért szerzett hivatalos okmányokat
48 millió forint jár vissza egy devizahiteles családnak, a bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik