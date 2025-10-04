Belföld
Pécs Pride: képeken a büszkeség tiltás ellenére is megtartott menete
Bár a rendőrség előzetesen betiltotta, ötödik alkalommal is megtartották a Pride felvonulást Pécsen, amelynek az idei mottója az volt: „Nem hajlunk meg a félelem előtt”. A büszkeség vidéki menetét egy „vadkár elleni tiltakozás" segítségével tették lehetővé, a résztvevőket a szélsőjobboldali ellentüntetők sem állítottál meg, a rendőrség pedig végül csak biztosította, és nem oszlatta fel az eseményt. A felszólalók az emberi jogok megvédéséről, a félelem nélküli beszéd szabadságáról, szeretetről és megértésről beszéltek a méltóság ünnepén.
