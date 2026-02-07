Üzent a lázadó fiataloknak Orbán Viktor

„Néhány jó hangulatú koncert utáni skandálást nem kevernék össze fiatalokkal, mond ott az ember mindenfélét” – mondta Orbán arra, hogy a fiatalság ellenük lenne.

„A fiatalokban nyugodtan bízhatunk, az alma nem szokott messze esni a fájától, olyan van, hogy elgurul. Beszélhetünk velük, értelmesen szólhatunk hozzájuk, nem mondunk le a saját fiainkról, úgy sem, mint a szavazóinkról. Aki a Tiszára szavaz, a saját jövője ellen szavaz” – üzente a kormányfő.

Vannak, aki dafke is szeretnek ellentmondani a szüleiknek, Orbánéknál például mindenki Fradi-szurkoló volt, ő így lett Újpest-drukker. Azoknak is mondani kell valamit, akik szembe akarnak menni a szülőkkel, és lázadók.