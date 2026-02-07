digitális polgári körökdpkdpk háborúellenes gyűlésorbán viktor
A következő élő közvetítés része Orbán: Nekem higgyenek, ne a felmérésnek álcázott propagandajelentéseknek

Üzent a lázadó fiataloknak Orbán Viktor

Mohos Márton / 24.hu
Orbán Viktor országjárása a választási kampányban Sopronban majd Kapuváron 2024. május 15-én., Image: 1049426819, Fotó: Mohos Márton / 24.hu
admin Vaskor Máté
2026. 02. 07. 12:24
Mohos Márton / 24.hu
Orbán Viktor országjárása a választási kampányban Sopronban majd Kapuváron 2024. május 15-én., Image: 1049426819, Fotó: Mohos Márton / 24.hu

„Néhány jó hangulatú koncert utáni skandálást nem kevernék össze fiatalokkal, mond ott az ember mindenfélét” – mondta Orbán arra, hogy a fiatalság ellenük lenne.

„A fiatalokban nyugodtan bízhatunk, az alma nem szokott messze esni a fájától, olyan van, hogy elgurul. Beszélhetünk velük, értelmesen szólhatunk hozzájuk, nem mondunk le a saját fiainkról, úgy sem, mint a szavazóinkról. Aki a Tiszára szavaz, a saját jövője ellen szavaz” – üzente a kormányfő.

Vannak, aki dafke is szeretnek ellentmondani a szüleiknek, Orbánéknál például mindenki Fradi-szurkoló volt, ő így lett Újpest-drukker. Azoknak is mondani kell valamit, akik szembe akarnak menni a szülőkkel, és lázadók.

Nekik azt szeretném mondani, vegyétek komolyan magatokat. A kamulázadás nem ér semmit, a magyar kormány ellen lázadni nem nagy dolog. Lázadjatok Brüsszel ellen, na az valami!

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
„Nem fogok magamból bohócot csinálni” – Kiara Lordot úgy felidegesítette Stohl, hogy kész a verseny feladására
A Nagy Ő: Stohl Andrást nem fogják érdekelni a negatív vélemények, ha a végén összejön Kiara Lorddal
Velencén és a Balatonnál is gázolt a vonat
48 millió forint jár vissza egy devizahiteles családnak, a bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg
Orbán: Nekem higgyenek, ne a felmérésnek álcázott propagandajelentéseknek
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik