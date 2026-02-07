Orbán: Az ukrán elnököt kéne kitiltani

Elégségesnek tartja-e Ukrajnával szemben, hogy a kényszersorozásért felelős személyeket kiutasítják?

– érdeklődtek Orbántól.

A miniszterelnök úgy fordította le, hogy Zelenszkij urkán elnököt kellene kitiltani. Hozzátette:

Nem verjük nagydobra, de minden kárpátaljai magyar számíthat a segítségünkre, és minden családot meg is keresünk.

Megismételte, hogy álláspontja szerint Ukrajnát nem szabad beengedni az Európai Unióba.

Ebből két baj lehet: az egyik, hogy belerángatnak minket a háborúba. Ami a folyamatos háborús fenyegetés mellett azt jelentené, hogy később is bármikor bele tudnának keverni minket.

A második pedig, hogy a mezőgazdaságot tennék tönkre, a közép-európai mezőgazdaságot.

Ugyanakkor nem szabad lerúgni őket magunkról. Stratégiai együttműködést kell kialakítani velük.

– mondta.

Ezután rátért arra, hogy jelenleg 250 ezer forint az átlagos rezsi évente, a lengyeleknél például 800 ezer vagy egymillió.

Tehát az orosz energiáról való leválás ezt jelentené. Magyarországon is 800 ezer és egymillió forint közti rezsire lehet számítani akkor, ha leválasztanak minket az orosz energiahordozókról. Ami olyan, mintha elvennének egy havi fizetést.