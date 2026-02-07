Szombathely és a háború kapcsolatában felelevenítette, hogy 1999-ben felhívta őt Clinton, és tekintettel arra, hogy a háború magasabb fokozatra kapcsolt az akkori Jugoszláviában, arra kérte őt, hogy nyissa meg a déli frontot és Magyarország támadja meg a szerbeket a Vajdaságon keresztül egészen Belgrádig.

Az kellett, hogy az amerikai kormány kérésére azt mondtuk, hogy No Sir. Ha akkor olyan miniszterelnökünk van, aki csak azt mondja, hogy Yes Sir, akkor nyakig álltunk volna a háborúban

– magyarázta.

Abban maradtak, hogy a NATO-csúcson megbeszélik személyesen, de soha többé nem került elő a téma.

Lehet nemet mondani, ha van vér a pucában

– tette hozzá Orbán.