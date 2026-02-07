A háborúellenes gyűlések azért nem váltak unalmassá szerinte két alkalom után, mert minden héten történik valami, ami közelebb visz a háborúhoz.

Ennek a jelenségnek két megfejtése lehet: hogy véletlen lehet, vagy egy tervnek a része. Én már öreg vagyok, hogy palimadárnak nézzenek. Mikor a dolgok hosszú hónapok óta, egyik a másikba illeszkedve építik egymást, jön a gyanú, hogy itt van egy terv. Én ott ülök közöttük, és hallom ezeket. Ott haditanács van, egy tervet hajtanak végre. Be is jelentették, hogy az Európai Unió 2030-ig háborúba megy

– magyarázta Orbán.

Történetileg szerinte pont így szokták az embereket hozzászoktatni a háborúhoz: kezdődik a kommunikációs csatornák megszakításával, folytatódik a fegyverek küldésével, és jön a nyílt konfliktus.

A 2026 és 2030 közötti évek a legkockázatosabbak lesznek az életünkben Orbán Viktor szerint.