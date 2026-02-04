Azonnali jogvédelmet rendelt el a bíróság: egyelőre nem épülhet a Pázmány Campus

A Fővárosi Törvényszék végzésben azonnali jogvédelmet rendelt el a Pázmány Campus építési engedélyével szemben – közölte honlapján a Józsefvárosi Önkormányzat,

A kerületi önkormányzat ugyanis – és a Szentkirályi utca 29–31. szám alatti társasház és a Fővárosi Önkormányzat is – keresetlevelet nyújtott be a bíróságon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új kampuszának építési engedélyével szemben, melyek nyomán a Fővárosi Törvényszék azonnali jogvédelmet rendelt el.

Az azonnali jogvédelem halasztó hatályú, azaz amíg a védelem él, addig engedélyköteles munkák nem kezdhetők meg és nem folytathatók. Azt is írják, hogy ezzel nem zárul még le a per, az nem végleges döntés, hanem egy átmeneti megoldás.

A kerületi önkormányzat a honlapján azt közölte:

azért fordultak bírósághoz, mert vitatták az építési engedély jogszerűségét,

és arra az esetre kértek azonnali jogvédelmet, ha az építési engedély alapján megindulnának olyan munkák, amelyek később visszafordíthatatlan következményekkel járhatnak.

A Fővárosi Törvényszék döntésével szemben a közléstől számított 8 napon belül fellebbezés nyújtható be a Fővárosi Ítélőtáblához.

Józsefváros már korábban a Magyar Rádió volt székházának bontási engedélyét is megtámadta, ám a bíróság úgy döntött, hogy azzal az engedéllyel minden rendben volt. Később a kormány rendeletet alkotott arról, hogy a Pázmány Campus építésekor semmilyen építési szabályt nem kell figyelembe venni.