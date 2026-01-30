„Nem árulók gyülekezete volt” – az érdi Fidesz exelnöke a szervezet feloszlatásáról

Az érdi Fidesz nem volt tökéletes. De nem volt korrupt klikk. Nem volt árulók gyülekezete. Nem volt «kompromittált szervezet»

– írta a pártszervezet feloszlatásáról annak korábbi elnöke. T. Mészáros András szerint megbélyegezték a kormánypárt régi csapatát, és a megbélyegzés mindig arról mond el többet, aki rányomja, nem arról, akire rányomják a bélyeget.

Súlyos választási vereség után kapott szabad kezet Kardosné

Az érdi pártszervezet megszüntetésének híre kedden vált nyilvánossá, miután a Hvg.hu megszerezte a Fidesz országos választmányának levelét, amely értesítette a helyi tagságot arról, hogy a Kövér László vezette elnökség január 9-én Kardosné Gyurkó Katalin választókerületi elnök és országgyűlési képviselőjelölt javaslatára azonnali hatállyal feloszlatta a csoportot. A döntést azzal indokolták, hogy a kudarccal végződött 2024. júniusi önkormányzati választást követően „tartósan megbomlott a belső egység”, és ez

a fennálló méltatlan állapot súlyosan sérti a Szövetség érdekeit és jó hírét.

A tavalyi önkormányzati választáson éppen az örökbefogadásért és a nevelőszülői rendszerért felelős miniszterelnöki biztosként tevékenykedő Kardosné volt a Fidesz polgármesterjelöltje, és súlyos, 61,2–32,5 arányú vereséget szenvedett az ellenzéki Csőzik Lászlótól, a pártközpont mégis őt választotta a Pest megye 1-es választókerület parlamenti képviselőjelöltjének. Holott a jelenlegi képviselő, a KDNP-s Aradszki András szeretett volna újraindulni, és a helyi KDNP-ben kisebb lázadás is kitört, miután Pesti Imre regionális igazgató közölte velük a döntést, de ez sem számított, mivel személyesen Orbán Viktor választotta ki a feladatra Kardosnét.

A pártközpont a belső konfliktusban is mellé állt: Kövérék elfogadták azt az álláspontot, hogy az eddigi csoport alkalmatlanná vált a kampány lebonyolítására, ráadásul „számos olyan ember rendelkezik még mindig tagsági jogviszonnyal, aki a csoport tényleges életében és politikai tevékenységében már régóta egyáltalán nem vesz részt, és még a tagdíj- és kiegészítőtagdíj-fizetési kötelezettségének sem tesz eleget”.

A korábbi polgármester szerint nem ők bomlasztottak

T. Mészáros szerint viszont nem igaz, hogy a régi vezetés bomlasztott. A valóságban Kardosné 2023 óta nem kívánt együtt dolgozni az érdi Fidesszel.

Ugyanez történt most nem is oly rég, 2025-ben a Digitális Polgári Kör és a Harcosok Klubja esetében: az érdi fideszesek többen jelentkeztek nála, jómagam is. Nem vett fel bennünket. A központnál lettünk tagok. Pedig közben dolgoztunk érte az előkampányban

– írta a Facebookon T. Mészáros, aki három cikluson át volt Érd polgármestere.

Szerinte a „kompromittált múltra” hivatkozó feloszlatás nem kritika, hanem egyenesen „történelemhamisítás”. T. Mészáros szerint az sem magyarázhatja a drasztikus döntést, hogy a tagság harmada nem fizetett időben tagdíjat

Ha így is volt, a tagság kétharmada rendben fizetett. Akkor miért is kell egy egész közösséget kollektív bűnössé tenni? Nekem ez külön is sérelmes: évek óta januárban fizetek, egész évre egy összegben. Alaptagdíj, hozzájárulás, minden. Nem hőstett. Megszokás, rend

– írta a politikus, hozzátéve: