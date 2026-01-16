csepelhalálra fagyotttélhideg
Az autójában fagyhatott halálra egy férfi Csepelen

admin Rugli Tamás
2026. 01. 16. 20:10

Péntek délelőtt találták meg annak az ötven év körüli férfinek a holttestét Csepelen, aki az autójában fagyhatott halálra.

Az RTL Híradójának tudósításásából kiderül, hogy az autó a csepeli buszfordulónál parkolt, az elhuny férfi a járműben lakott. A sofőrök ismerték, illetve elmondták a híradónak, hogy a férfi a nagy hidegben többször is utazott egy-egy kört a járatokon, hogy felmelegedjen. Délelőtt az egyik sofőr ment oda az autóhoz, nyugtalanította, hogy egy ideje nem látott már mozgást a jármű körül, és lábnyomokat sem látott a hóban a kocsinál. Miután megtalálták, azonnal mentőt hívtak hozzá, de már nem tudták megmenteni a férfi életét.

A legvalószínűbb az, hogy a férfi halálra fagyott a kocsiban, de a halál pontos okát majd csak a hatósági boncolás eredményeinek fényében lehet megállapítani. A rendőrség közigazgatási eljárást indított az ügyben.

Megint nagy hidegek jönnek

Még mindig nem vagyunk túl a nehezén, ami a téli hideget illeti, szombat hajnalban a kevésbé felhős északkeleti határ közelében például már megjelennek a -10 fok közeli minimumok, vasárnaptól pedig még keményebb fagyok jönnek. Ekkor északkeleten akár újra -15 fokot is mutathatnak a hőmérők.

A jövő hét első felében az ország nagy részén -10 fok alá hűl le a levegő éjjelente. A vastag hóval borított, tartósan derült tájakon nem lesz ritka a -15, -20 fokos fagy sem – erre leginkább keleten és északon számíthatunk.

