Csigákat akart megnézni, de beesett a medencébe, kétszer kellett újraéleszteni a kislányt

A csigákat akarta megnézni két és fél éves kislány, aki csaknem belefulladt a családi ház medencéjébe Rádon – számol be az RTL Híradója.

Tavaly novemberben történt az esett, amikor a két és fél éves Veronika pár percre egyedül maradt kinn az udvaron, és elindult a kerti medence felé, amelyben 52 centis esővíz állt. Az édesanyja már csak arra jött ki, hogy nem hallja a kislány hangját, aztán meglátta, hogy a vízben fekszik.

A szomszéd egyből hívta a mentőt, akik egy órán át élesztették újra az udvaron a kislányt. Sikeresen, de az intenzív osztályon ismét újra kellett éleszteni.

Az orvosok azt mondják: csoda, hogy Veronika életben maradt és semmilyen szövődménye nem maradt.

A felépülés és a kórházi kezelés hetekig tartott.