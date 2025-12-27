Magyar Péter: Vietnámi bérkommentelőket vásároltak, akik mérges fejet tettek a fiaimmal közös fotómra

Eddig Szily Nórát és az édesanyámat, valamint a Fidesszel egyet nem értő nőket gyalázták, most pedig megjelentek a Karmelitában az ázsiai digitális munkatársak is – írta Magyar Péter, a Tisza elnöke a Facebookján. Magyar azt állítja: ezer vietnámi bérkommentelőt vásárolt a Fidesz, akik mérges fejet tettek a fiaival készült közös karácsonyi fotóra. „Mi lesz a következő, elvtársak? Pócs János magyar péteres voodoo babákat fog betenni a kemencéjébe, vagy a Puskás Akadémia nyit a vietnámi utánpótlás felé? Karácsonyi vergődés a’la Orbán…” – írta.

A Tisza elnökének hivatkozott bejegyzésén egyébként valóban megszaporodtak a bot-gyanús vietnámi profilok reakciói, akik bő ezerszer nyomtak dühös fejet a posztra.

Magyar azt is állította, hogy a családi fotóját „csak pár ezer lájk választja el attól, hogy a valaha volt legnépszerűbb magyar poszt legyen”. Egyelőre Majka nyári posztja, amelyben a zenész a színpadi performansza miatt indult kormányzati támadásokra reagált, biztosan előzi.