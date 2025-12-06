Hiába ígérte meg a Külgazdasági és Külügyminisztérium, tucatnál több magyar fiatal állítja, hogy nem kaptak segítséget a tárcától, miután Szerbia még novemberben – több esetben megalázó körülmények között – megtagadta, hogy az ország területére lépjenek.

Az összesen 16 magyar fiatal a tavaly novemberi újvidéki tragédiára szeretett volna megemlékezni, ám a szerb határőrök megtagadták a belépésüket, majd a hatóságok – állításuk szerint – adminisztratív eszközökkel megakadályozták őket abban, hogy jogorvoslattal éljenek a határozatok ellen. A fiatalok most az sem tudják, hogy mi alapozta meg a beutazási tilalmukat, és azt sem, hogy az meddig lesz érvényben.

Nem lehetnek biztosak abban, hogy ha legközelebb Szerbia területére akarnak lépni, beengedik-e őket az ország területére.

A belépés megtagadásáról szóló, a 24.hu által látott papírokon az áll, hogy a külföldiek Szerbiába való belépésének és ott tartózkodásának biztonsági kockázatértékelése negatív volt. Azt azonban, hogy miért, a szerb hatóság a határozatban indoklásként nem közölte, így a magyar fiatalok nem tudják, hogy miféle kockázatot is jelentenének Szerbiára nézve, ha az ország területére lépnek.

Sorozatban szedtek le minket a határon, tehát előre tudták, hogy jövünk. Volt, aki az éjszaka közepén, hajnali 4-kor Flixbusszal érkezett a határra, és úgy szedték le a 60 fős buszról azt a két embert, aki velünk volt

– mondta lapunknak a kiutasított fiatalok egyike, Kolonics Benedek.