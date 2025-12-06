fellebbezéskiutasításkülgazdasági és külügyminisztériumszerbia
Belföld

Szijjártóék megígérték, hogy segítenek, a Szerbiából kiutasított fiatalok szerint azonban hazug indokokkal akadályozzák ügyük tisztázását

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Ivica Dacic szerb külügyminiszter sajtótájékoztatót tart a Röszke-Horgos határátkelő szerbiai oldalán 2020. április 23-án.
Borsos Mátyás / KKM / MTI
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Ivica Dacic szerb külügyminiszter sajtótájékoztatót tart a Röszke-Horgos határátkelő szerbiai oldalán 2020. április 23-án.
admin Kassai Zsigmond
2025. 12. 06. 10:01
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Ivica Dacic szerb külügyminiszter sajtótájékoztatót tart a Röszke-Horgos határátkelő szerbiai oldalán 2020. április 23-án.
Borsos Mátyás / KKM / MTI
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Ivica Dacic szerb külügyminiszter sajtótájékoztatót tart a Röszke-Horgos határátkelő szerbiai oldalán 2020. április 23-án.
November elején 16 magyar fiatal próbált részt venni a tavalyi újvidéki tragédia megemlékezésén, a szerb hatóságok azonban megakadályozták, hogy az ország területére lépjelnek. Volt, akit egy hatvan fős buszról szállítottak le, két magyar lányt pedig fehérneműre vetkőztettek. A Külgazdasági és Külügyminisztérium először hárított, mondván, hogy senki nem kért segítséget tőlük, majd több napos késedelemmel és a magyar diákok szerint hamis indoklással zárkózott el a segítségnyújtástól. A fiatalok így a magyar állam helyett szerb emberi jogi szakemberekre támaszkodnak az ügyben.

Hiába ígérte meg a Külgazdasági és Külügyminisztérium, tucatnál több magyar fiatal állítja, hogy nem kaptak segítséget a tárcától, miután Szerbia még novemberben – több esetben megalázó körülmények között – megtagadta, hogy az ország területére lépjenek.

Az összesen 16 magyar fiatal a tavaly novemberi újvidéki tragédiára szeretett volna megemlékezni, ám a szerb határőrök megtagadták a belépésüket, majd a hatóságok – állításuk szerint – adminisztratív eszközökkel megakadályozták őket abban, hogy jogorvoslattal éljenek a határozatok ellen. A fiatalok most az sem tudják, hogy mi alapozta meg a beutazási tilalmukat, és azt sem, hogy az meddig lesz érvényben.

Nem lehetnek biztosak abban, hogy ha legközelebb Szerbia területére akarnak lépni, beengedik-e őket az ország területére.

A belépés megtagadásáról szóló, a 24.hu által látott papírokon az áll, hogy a külföldiek Szerbiába való belépésének és ott tartózkodásának biztonsági kockázatértékelése negatív volt. Azt azonban, hogy miért, a szerb hatóság a határozatban indoklásként nem közölte, így a magyar fiatalok nem tudják, hogy miféle kockázatot is jelentenének Szerbiára nézve, ha az ország területére lépnek.

Sorozatban szedtek le minket a határon, tehát előre tudták, hogy jövünk. Volt, aki az éjszaka közepén, hajnali 4-kor Flixbusszal érkezett a határra, és úgy szedték le a 60 fős buszról azt a két embert, aki velünk volt

– mondta lapunknak a kiutasított fiatalok egyike, Kolonics Benedek.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nagy Ervin: Belarusz előszobájában élünk
Óriási győzelemmel hangolt a magyarok elleni vb-meccsre az olimpiai bronzérmes
Túlélte feleségével közösen elkövetett öngyilkosságát, öt év fegyházat kapott a volt egyetemi tanár
Budapest a világ legmocskosabb nagyvárosa a turisták szerint
Magyar Narancs: a MÁV eltörli legnépszerűbb kedvezményét
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik