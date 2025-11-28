Magyar: A Fidesz példátlan hazugsággyűjteménnyel riogatja a magyarokat

Magyar Péter pénteki Facebook-posztja szerint Orbán Viktor és csapata példátlan hazugságkampánnyal próbálja lejáratni a Tisza Pártot, hamis dokumentumokra hivatkozva és olyan intézkedésekkel vádolva őket, amelyeket valójában maga a kormány vezetett be.

Orbán döntött korábban Európa legmagasabb áfájáról. Most a TISZA-t vádolja ezzel.

Orbán tette lehetővé 2012-ben az ebadót. Most a TISZA-t vádolja ezzel.

Orbán 15 évig nem emelte a családi pótlékot egy forinttal se. Most a TISZA-t vádolja ezzel.

Orbán magára hagyta és elszegényítette a nyugdíjasokat. Most a TISZA-t vádolja ezzel.

Orbán eltörölte a KATA adózást. Most ezzel is a TISZA-t vádolja.

Orbán tönkretette az állami egészségügyet, titkos dokumentumot készíttetett egy amerikai tanácsadó céggel a kórházak bezárásáról és magánosításáról. Most pedig ő riogat az ingyenes ellátás megszüntetésével.