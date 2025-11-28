Magyar: A Fidesz példátlan hazugsággyűjteménnyel riogatja a magyarokat

Magyar Péter pénteki Facebook-posztja szerint Orbán Viktor és csapata példátlan hazugságkampánnyal próbálja lejáratni a Tisza Pártot, hamis dokumentumokra hivatkozva és olyan intézkedésekkel vádolva őket, amelyeket valójában maga a kormány vezetett be.
Orbán döntött korábban Európa legmagasabb áfájáról. Most a TISZA-t vádolja ezzel.
Orbán tette lehetővé 2012-ben az ebadót. Most a TISZA-t vádolja ezzel.
Orbán 15 évig nem emelte a családi pótlékot egy forinttal se. Most a TISZA-t vádolja ezzel.
Orbán magára hagyta és elszegényítette a nyugdíjasokat. Most a TISZA-t vádolja ezzel.
Orbán eltörölte a KATA adózást. Most ezzel is a TISZA-t vádolja.
Orbán tönkretette az állami egészségügyet, titkos dokumentumot készíttetett egy amerikai tanácsadó céggel a kórházak bezárásáról és magánosításáról. Most pedig ő riogat az ingyenes ellátás megszüntetésével.
A Tisza elnöke azt állítja, hogy a miniszterelnök a saját hibáit próbálja ellenfeleire kenni, amerikai és izraeli kampánytanácsadók stratégiáját követve, ezért összeállítottak egy hamis dokumentumot, amelyet aztán a propagandagépezeten keresztül terjesztettek.
Magyar a posztban felszólította a szimpatizánsokat, hogy terjesszék az igazságot a Tisza terveiről – adócsökkentés, nyugdíjemelés, állami egészségügy megmentése, uniós pénzek hazahozatala, gazdaságélénkítés – és közösen állítsák meg a „maffia” hazugságait.
A bejegyzést úgy zárta:
Orbán hazudik. A Tisza árad.