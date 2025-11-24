A Lázár-minisztérium évek óta nem vesz tudomást az autóvezetők jogellenes vizsgáztatásáról, ami jogosítványok ezreinek érvényességét is megkérdőjelezheti

A Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) eljárást indított egy megyeszékhely autósiskola-tulajdonos oktatójával szemben, miután egy névtelen bejelentő azzal vádolta meg, hogy az oktatás mellett gépjárművezetők vizsgáztatásával is foglalkozik, ráadásul a két tevékenységet „nem a szabályoknak megfelelően végzi”. A tárca közúti gépjármű-közlekedési hatósági főosztálya májusban értesítette az oktatót arról, hogy hivatalból elindította a vizsgálatot, Mikulás Róbert főosztályvezető azt viszont nem írta bele a levélbe, hogy pontosan milyen szabálysértésről van szó.

Manapság az első jogosítvány megszerzése legalább félmillió forintba kerül. A korrupció és a kivételezés melegágya lenne, ha a vezetésoktatók maguk végeznék a vizsgáztatást, vagy befolyásolhatnák a végeredményt, ezért kifejezetten tilos az ilyen típusú kettős részvétel a folyamatban. A vizsgázói teljesítmények objektív, részrehajlás nélküli elbírálása érdekében jó ideje szigorú összeférhetetlenségi szabályok különítik el a két területet.