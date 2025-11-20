A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) gyrosnyárs alapanyagot, gyrosnyársat is előállító húsüzemekben tartott ellenőrzéseket, amelyek során súlyos élelmiszerhigiéniai veszélyforrásokat találtak és több ezer kiló élelmiszert vontak ki a forgalomból.

A Nébih munkatársai egy budapesti gyrosnyárs alapanyagot előállító üzemben azzal szembesültek, hogy az épület több külvilágra nyíló ajtaja nem volt rovarhálóval felszerelve, és nem mindegyik záródott résmentesen. A húsüzem helyiségeiben a padozat, a falak és a mennyezet rossz állapotú, szennyezett, burkolata számos helyen sérült, repedezett volt, festésük pergett. A falakon és az ajtókon több helyen rászáradt, néhol penészes húscafatok voltak. Az üzem padlózatán csikkek, rovartetemek voltak, a ládamosó berendezés rágcsáló ürülékkel volt szennyezett.

A Nébih közleménye szerint ebben a budapesti üzemben a legutóbbi kártevőirtást csaknem egy éve végezték. Az egyik munkaasztal átlyukadt műanyag lapja alatt szennyeződés halmozódott fel. A mosogatómedence szintén szennyezett volt, mosó-, tisztítószer nem volt kihelyezve. Az egységben egyetlen helyen volt forróvizes eszközfertőtlenítő felszerelve, de azt sem használták. A berendezés nem volt vízzel feltöltve, a késtartó rostélya hiányzott, víztere szennyezett volt. Így a létesítmény nem rendelkezett üzemképes eszközfertőtlenítővel.

A higiénikus kézmosás feltételei az üzemben egyetlen helyen sem voltak biztosítottak. A falra szerelt mágneses eszköztartók fém részei korrodáltak voltak. Az alapanyagokat, valamint a késztermékeket több esetben alátétláda használata nélkül tárolták a padozaton. Az egység nem rendelkezett az állati eredetű melléktermékek elhelyezésére szolgáló helyiséggel sem. A fagyasztási tevékenységet az üzemben nem dokumentálták. A feldolgozó helyiség előterében a padozaton alátét nélkül elhelyezett ládákban, jelölés szerint előhűtött, ténylegesen azonban fagyott állapotú csirkecombfilé felolvasztását végezték az ellenőrök érkezésekor.

A Nébih a súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő körülmények miatt a budapesti gyroshúsüzem tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette. A hatóság 10 tétel, összesen 2691,5 kg nem nyomon követhető élelmiszert vont ki azonnali hatállyal a forgalomból, és megtiltotta azok forgalomba hozatalát és felhasználását, ezzel egyidejűleg elrendelte hatósági zár alá vételét. A létesítmény a működését a jogsértések megszüntetése után, ismételt hatósági ellenőrzést követően folytathatta csak.

A Nébih szakemberei egy másik, Pest vármegyei baromfihús-daraboló, gyrosnyárs alapanyagot és gyrosnyársat is előállító üzemben is végeztek kétnapos ellenőrzést. A hatóság azonnali hatállyal megtiltotta a foglalkoztatottak munkavégzését, ugyanis egyetlen dolgozó sem rendelkezett érvényes egészségügyi könyvvel, emellett a jogszabályban előírt előállítási és fagyasztási dokumentáció sem volt naprakész. A tevékenység itt is csak a jogszabályok betartása mellett folytatódhatott.

Ebben a húsüzemben az ellenőrzéskor 47 tétel, 5805,4 kg lejárt és nem nyomonkövethető élelmiszertétel forgalomból való kivonását, forgalomba hozatalának és felhasználásának azonnali tilalmát és zár alá vételét rendelték el az ellenőrök.

Az ellenőrzések során minden jogsértő termékkel kapcsolatban megtörtént az intézkedés. A vállalkozásokat érintő eljárások, valamint a bírságok kiszabása folyamatban van, írja a közlemény.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság november elején rendelt el ellenőrzéseket a gyrososoknál, miután több probléma is felmerült az iparuk területén.