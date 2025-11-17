ajkaerőműbalesethalálos sérülés
Meghalt a kórházban az ajkai erőműben súlyos balesetet szenvedett munkás

2025. 11. 17. 12:54
MTI/Vasvári Tamás

Elhunyt az ajkai erőműben történt baleset egyik sérültje – közölte a Veolia Energia Magyarország Zrt. az MTI-vel hétfőn.

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy kollégánk, aki a közelmúltban munkahelyi balesetet szenvedett az ajkai erőműben, a gondos orvosi ellátás ellenére vasárnap elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, szeretteinek és kollégáinak

– áll a zrt. tájékoztatásban.

Az elhunytat a cég saját halottjának tekinti, minden segítséget megad a családnak, kollégáknak ebben a nehéz helyzetben, és együttműködik a hatóságokkal a baleset körülményeinek, felelőseinek mielőbbi tisztázása érdekében – közölték.

A Veolia Enegria Magyarország Zrt. egy hete azt közölte: a csoporthoz tartozó Bakonyi Erőmű Zrt.-ben november 8-án súlyos munkahelyi baleset történt, három dolgozó égési sérüléseket szenvedett. Közülük kettőt kórházi ellátás után hazaengedtek.

A Vas Vármegyei Hírportál szerint az elhunyt férfi súlyos égési sérüléseket szenvedett. Az Ajkai Szó Online információi szerint vasárnap hajnalban elhunyt, P. Zoltán az erőmű 51 éves középvezetője volt.

