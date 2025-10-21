Török Gábor felidézte, amikor egy békecsúcs után jött a Bokros-csomag

„1994 decemberében, pár nappal az önkormányzati választás előtt, diplomáciai csúcs volt Budapesten” – idézte fel Török Gábor közösségi oldalán. Itt járt mindenki, aki fontos volt a világban.

A politológus arra utalt, hogy Borisz Jelcin orosz elnök, Bill Clinton amerikai elnök és John Major brit kormányfő akkor írta alá a Budapesti Memorandumot. Annak lényege az volt, hogy Ukrajna lemondott a Szovjetuniótól örökölt atomfegyvereiről, cserébe az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Oroszország biztonsági garanciát vállalt szuverenitása, területi integritása tiszteletben tartására. A memorandum ellenére Oroszország 2014-ben annektálta a Krímet, 2022-ben inváziót indított.

„Horn Gyula és kormánya pár napig a világ legfontosabb vezetőit láthatta vendégül, ám még a csúcs előtt pénteken bejelentették: az áram 65, a földgáz 53 százalékkal drágul a lakosság számára. Pont három hónappal azelőtt, hogy Bokros Lajos pénzügyminiszter a róla elnevezett megszorító csomagot prezentálta.”

A politológus idézte Orbán Viktort is.

Amikor a magyarok végre kihúzhatnák magukat, rögtön azt kérdezik, olcsóbb lesz-e ettől a kenyér.

Erről beszélt a miniszterelnök ugyanis 31 évvel később Zánkán a harcosok edzőtáborában, utalva arra, hogy a budapesti Trump–Putyin-csúcsnak örülni kellene, mivel szerinte az orosz–ukrán háború miatt drágult az energia és a gáz, lőtt ki az infláció. Orbán Viktor szerint a háború lezárása az ország alapvető egzisztenciális érdeke. A békecsúcs sikere után a magyar gazdaság fellélegezhet, visszatér a háború előtti növekedés.