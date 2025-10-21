Megfosztottak egy fideszes képviselőt mandátumától, mert a választás óta be sem ment a közgyűlésbe

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés októberi ülésén határozatban mondta ki Kerekes Miklós fideszes képviselő mandátumának megszűnését, és ezzel együtt a pénzügyi bizottsági tagságát is megszüntették.

Kerekes az elmúlt egy évben egyetlen testületi ülésen sem vett részt, és a pénzügyi bizottság üléseire sem ment el. A határozatban az is olvasható, hogy a kormánypárti politikus – aki a 2024-es önkormányzati választáson listán szerzett mandátumot – már a 2024. október 4-én megtartott alakuló ülésén sem jelent meg, ezért valójában a képviselői esküjét sem tette le, később pedig az elektronikus úton kiküldött közgyűlési meghívókra sem reagált.

Kerekes távolmaradása azért is figyelemre méltó, mert korábban fontos tisztségeket töltött be a kormánypárti többséggel működő testületben. Kerekes 2010-ben jutott be először a megyei közgyűlésbe, és rögtön megkapta Fidesz-KDNP-ben a frakcióvezetői megbízatást, az előző ciklusban 2019-ben pedig Seszták Oszkár, a testület fideszes elnöke mellé őt választották meg társadalmi megbízatású alelnöknek.

Kerekes korábban hosszú ideig a Kisvárda melletti Ajak település polgármestere volt, ám 2019-ben hét szavazattal legyőzte őt egy független jelölt. Ragány Adrienn a tavalyi választáson újra megmérkőzött a fideszes politikussal, de a polgármesternő akkor már jóval nagyobb, 66,8-27,2 arányú győzelmet aratott.

Kerekes a választás előtt szorgalmasan posztolta a Facebookon a saját kampányeseményeit és a Fidesz központi üzeneteit, a választás óta viszont egyetlen új bejegyzést sem tett közzé az oldalán.

A tavalyi önkormányzati választás előtti kampányidőszakban a Magyar Narancs írt az Ajakon kialakult abszurd helyzetről.

Kerekes ugyanis rágalmazásért beperelte egy, az ő hivatali idején elnyert pályázattal összefüggésben a riválisát. A lap szerint a Kerekes-féle városvezetés 2017-ben többek között arra kapott uniós támogatást, hogy négy nagyobb teljesítményű kandeláberrel világítsák majd meg a teniszpályát, amire még korábban, 2012-ben nyert pénzt az ajaki önkormányzat. A program megvalósításakor, 2019-ben a hivatalba lépő új városvezetés viszont nem találta nyomát sem a teniszpályának, sem az építésére kapott 14 millió forintnak.

Az ügyről Ragány Adrienn is beszélt a kampányban – ebből lett a per. A polgármesternő lapunk megkeresésére nem akart nyilatkozni, de úgy tudjuk, annak ellenére, hogy az eljárás alatt a bíróság is tartott helyszíni szemlét, és a pályát ők sem találták meg, elmarasztalták a polgármesternőt. A pályázattal és az eltűnt támogatási összeggel a NAV is foglalkozott, az adóhatóság azonban arra jutott, hogy az ügy már elévült.

Telefonon és emailben is kerestük Kerekes Miklóst, hogy az egyéves távolmaradásának okairól kérdezzük, de a politikus nem reagált.