A nap legfontosabb hírei – 2025. október 20.

Tony Webster / Wikimedia Commons
admin Rugli Tamás
2025. 10. 20. 20:48
Orbán a parlamentben: jövőre emelhetik a szociális dolgozók bérét, a békére várnak
„Ez nem csúsztatás, ez hazugság!” – Oláh Gyárfás feljelenti Szujó Zoltánt
Bocsánatot kért a családtól a nagymama és lánya halálát okozó sofőr, megszületett a jogerős ítélet
„Kifizették az 5 millió forintot vagy nem?” – újra Zsolti bácsitól és a Szőlő utcától volt hangos az országgyűlés
Zsolti bácsi szimbólumától a kémiai kasztráláson át a honfoglaló Magyar Péterig – azonnali kérdések a parlamentben
