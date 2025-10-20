Magyar Péter Varga Judit visszatéréséről: „Hogy mi a történet vége, azt se ő nem tudja, se én nem tudom, nem mi irányítjuk ezt a dolgot”

Magyar Péter volt az ATV Mérleg című podcastjának vendége, ahol Rónai Egon kérdezte. A beszélgetést hétfőn délelőtt vették fel.

Rónai először arról érdeklődött, hogy a Tisza Párt elnöke hogyan bírja a saját maga által diktált tempót már több mint másfél éve. Magyar azt mondta, bírja, a Jóisten annyi terhet rak mindenkire, amennyit elbír, az pedig megkönnyíti a dolgát, hogy világos cél lebeg a közösségük szeme előtt, amiből tudnak építkezni és töltődni.

A műsorvezető aztán arról kérdezte, hogy jár-e pszichológushoz, amire ő azt válaszolta, nem jár, a gyerekeit is alig látja, azt viszont tudja, hogy nemcsak a politikusoknak, hanem minden embernek fontos az, hogy a mentális egészségére gondja legyen. Felidézte, már a tavalyi EP-választási kampány után többen figyelmeztették, hogy a hirtelen jött nyomás előbb-utóbb kijön majd, és rátelepszik a lelkére. Ő maga is tartott kissé ettől, végül azonban sem ő, sem a Tisza nem állt meg, ezért nála nem ütközött ez ki szerinte.

Arról is kérdezték, hogyan dolgozza fel azt, amikor például Gulyás Gergely vagy a kormány bármely másik tagja elhordja őt mindennek. Magyar azt mondta, ezen ő már túl van, majd úgy folytatta:

Ha valaki kritizál valakit, szíve joga. Ha valaki árulónak tart valakit, szíve joga. De van különbség e között, meg aközött, ha ilyen embertelen és egészen gyalázatos dolgokat mondok a keresztgyerekem apjára, akinek esküvői tanúja voltam

– utalt Gulyásra. Magyar azt mondta, tőle soha nem fogják azt hallani, hogy így beszéljen akár Gulyás Gergelyről vagy bárki másról, akivel korábban jóban volt. „Én így védekezem” – tette hozzá.

Gulyás volt az is, aki megerősítette a 24.hu-nak is, hogy Varga Judit egyelőre nem tér vissza a politikába. Magyar szerint ez a tematizálásról szól, és nincs kétsége, hogy elő fog még jönni a választásig. Úgy véli, a volt felesége bölcs döntést hozott, de hogy mi a történet vége azt Varga Judit és ő sem tudja, mint fogalmazott, „nem mi irányítjuk a dolgot”. Megkérdezték tőle, elképzelhetőnek tartja-e, hogy akarata ellenére kényszerítsék vissza Vargát a politikába.

Én egy maffiában mindent, annak az ellenkezőjét és a dupláját is el tudom képzelni

– válaszolt.

A Tisza Párt napi rutinjával kapcsolatban Magyar azt mondta, minden reggel van egy napindító elnökségi ülésük tanácsadókkal, szakértőkkel, majd megjegyezte:

A kormánynak ezt nem kell mondanom, mert szó szerint tudják, hogy mi történik ezeken a vezetőiken.

Arra a kérdésre, hogy szerinte lehallgathatják-e őket, úgy válaszolt:

Hogy éppen az épületet hallgatják le, vagy az egyik ember egy beütött ember, azt még nem tudom, majd ki fog ez is derülni.

Rónai ezután áttért arra, hogy a Tisza egyes politikusai okoztak már bajt a pártnak egy-egy kommunikációs hibával, például Tarr Zoltán, akinek a nyár végi elszólására a Fidesz a Tisza-adós kampányát alapozta. Magyar szerint minden gondolatukat elmondták már az adórendszerről és a szociális ellátórendszerről.

A pártelnök a kormánypártok szemére vetette, hogy semmiről sem kérdezik meg az embereket, így például arról sem tették, hogy egyetértenek-e a kata eltörlésével. Megjegyezte, hogy Orbán tegnap arról beszélt, hogy tudna érvelni amellett, hogy meg kell emelni a családi pótlékot, lenne is rá keret, de szándékosan nem emelt a kormány. Ezzel szemben a Tisza a duplájára emelné annak összegét. Magyar azt mondta, érti, mi a logika abban, ahogy az adókedvezményeket emeli a kormány, és egyetért azzal, hogy az embereket a munkára kell ösztönözni, nem arra, hogy visszaéljenek az ellátórendszerrel, de ennél ez összetettebb probléma.

A következő téma a 14. havi nyugdíj volt, amivel kapcsolatban Magyar elmondta, a Tisza már korábban letette az asztalra a nyugdíjprogramját, erre reagált egy „blöffel” a kormány. Rónai megkérdezte, ez azt jelenti-e, hogy Tisza-kormány esetén nyugdíjemelés lesz-e, de 14. havi nyugdíj nem, amire Magyar nem válaszolt, mondván, nem fog beugrani a kérdésre.

Az uniós pénzek hazahozatalával kapcsolatban azt mondta, nem olyan bonyolultak azok a feltételek, amiket teljesíteni kellene a folyósításukhoz, Magyar elmondása szerint három dolgot kell teljesíteni, a többi csak propaganda és hazugság. El kell fogadni a korrupcióellenes intézkedéseket, szavatolni kell az igazságszolgáltatás függetlenségét és a médiaszabadságot. Emellett, bár nem elvárás, de a Tisza-kormány alatt Magyarország csatlakozni fog az Európai Ügyészséghez.

Kitért arra, hogy a Tisza szigorú hozzáállást tanúsít a migráció ügyében, nem fogadnak majd el migrációs paktumokat és az ezzel kapcsolatos büntetéseket, és meg fogják tartani a déli határkerítést. Ugyanakkor nem engednek ki embercsempészeket a börtönből tömegével.

A beszélgetés végén Rónai Egon felhozta a Budapestre tervezett újabb békecsúcsot, amelyen Vlagyimir Putyin és Donald Trump vehet részt. A műsorvezető megjegyezte, sokan elmosolyodhattak azon, hogy Magyar azt írta, ebben nekik is van szerepük. A Tisza Párt elnöke szerint a propaganda kiforgatta a mondandóját, ő csak annyit mondott, hogy „mi is kértük”.

Senki nem állította azt, hogy mi intéztük el. Még jó, hogy a hivatalban lévő kormánnyal egyeztetnek

– szögezte le, majd arra a kérdésre, hogy ez személyesen Orbán Viktor sikere-e, azt mondta: nem az a kérdés, hogy Orbánnak mi a siker, hanem az, hogy sikerül-e tartós békét létrehozni Ukrajnában. A felvetésre pedig, hogy ez a téma is bizonyára előjön majd a kampányban, úgy reagált: