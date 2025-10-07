Ruszin-Szendi Romulusz: elfogadhatatlan a 4iG–Rába–N7 ügylet

Ruszin-Szendi Romulusz reagált arra, hogy a 4iG-csoport többségi tulajdont szerezhet több védelmi ipari cégben. Vitatta a kormány érvét, hogy az ügylet a magyar hadiipar piaci alapú működését, a Magyar Honvédség ellátásbiztonságát szolgálná. A volt vezérkari főnök közösségi oldalán osztotta meg aggályait az ügylettel kapcsolatban. Azt írta, hogy a magyar hadiipar nem

egyszerűen gyárak és szerződések sora – ez a nemzetbiztonságunk egyik pillére.

Ruszin-Szendi Romulusz számára elképesztő, hogy miként kerülhet gyakorlatilag egyetlen cég kezébe hadiiparunk jelentős része. Szerinte a 4iG–Rába–N7 ügylet nem a katonák jobb felszereléséről, a honvédség modernizációjáról, a nemzet érdekekről szól.

Sokkal inkább arról, hogy a közös pénzünkből felépített kapacitások, gyárak és lehetőségek felett egy szűk, kiváltságos kör gyakoroljon teljes ellenőrzést.

Azt írta: számára ez elfogadhatatlan, az ország biztonsága nem válhat magánérdekek játékszerévé. A hadiipar célja, hogy a katonák a legjobb felszerelést kapják, az adófizetők biztonsága garantált legyen, a közösség érdekei érvényesüljenek.

Ha ehelyett monopolhelyzet és pénzkimentés zajlik, az nem biztonságot, hanem kiszolgáltatottságot jelent mindannyiunk számára.

A Tisza Párt szakértője úgy látja, hogy ez az ügy nemcsak gazdasági kérdés, hanem erkölcsi próbatétel is. Szerinte az a kérdés, kihez lojális az állam: a társadalomhoz, amely finanszírozza, vagy ahhoz a néhány emberhez, aki hasznot húz belőle?

Neki meggyőződése, hogy a honvédelem nem lehet üzleti játszma. Ruszin-Szendi Romulusz azt írta: Magyarország biztonságát nem szabad kockára tenni azért, hogy egy szűk kör profitáljon belőle.

A hadiipar nem magánbirtok, hanem nemzeti ügy.

Augusztusban írtunk arról, hogy a Jászai Gellért érdekeltségébe tartozó 4iG-csoport terjeszkedését a védelmi iparban az Orbán-kormány egyébként 50 milliárd forinttal segíti.