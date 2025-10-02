Egy pedofília miatt kizárt pap indíthatott „csendes szobát” a Szőlő utcai javítóintézetben

A Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet letartóztatott igazgatójával hozott létre „csendes szobát” az intézményben Szűcs Balázs, akit 2016-ban a Vatikán örökre eltiltott a papi hivatástól, miután több fiatalkorúval szemben elkövetett pedofil bűncselekmények gyanújával az egyház belső vizsgálatot rendelt el – írja a Magyar Narancs.

A „csendes szoba” kezdeményezés, amelynek keretében a fiúk számára kétheti rendszerességgel biztosítottak lehetőséget elcsendesedésre, imára és beszélgetésre, 2012-ben indult, egy évvel azután, hogy az emberkereskedelemmel, kényszermunkával és közfeladati helyzettel visszaéléssel gyanúsított Juhász Péter Pált kinevezték igazgatónak.

A Magyar Narancs azt írja, Szűcs papi pályafutása 2000-ben indult, szolgált Szentendrén, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (PPKE), valamint plébánosként is. 2015-ben azonban belső egyházi vizsgálat indult ellene, miután kiderült, hogy több gyermeket molesztált; az ügyet később a Vatikán is vizsgálta, és a rákövetkező évben végleg eltiltotta a papi hivatástól.

Szűcs bűneiről először 2016-ban számolt be névtelenül egykori ministránsa, Pető Attila az Indexnek, majd 2019-ben a Partizánnak adott interjúban már névvel is vállalta a történetét, részletezve az éveken át tartó szexuális zaklatásokat. Petőt később zaklatás miatt bűnösnek találták azt követően, hogy ügyével kapcsolatban az esztergomi érsekség két vezetőjét is felkereste.

A „csendes szoba” foglalkozásokat a javítóintézet hivatalosan is méltatta, hangsúlyozva a fiatalok lelki fejlődésére és közösségi életére gyakorolt pozitív hatását. Szűcs a PPKE lelkészeként és tanáraként, valamint határon túli gyermekprogramok szervezőjeként is jelentős befolyással bírt, közben azonban több áldozata – köztük Pető Attila – nyilvánosan beszámolt a vele szemben elszenvedett abúzusról, amely elévülés miatt sosem vezetett büntetőeljáráshoz.

Szűcs korábban számos önkormányzati díjat és kitüntetést kapott (például Gyermekekért díj, Pro Urbe-emlékérem), ám ezek közül egyeseket – Pető fellépése nyomán – visszavontak.