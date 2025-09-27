hadházy ákoshatvanpusztakirándulásorbán győző
A következő élő közvetítés része Zajlik a hatvanpusztai szafari, Hadházy a hatalom nyílt hazugságáról, Puzsér szabadságszerető magyarokról beszélt

Üres az állatkifutó

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Spirk József
2025. 09. 27. 16:38
Adrián Zoltán / 24.hu

A zebrák és antilopok helye most üres volt. A területet betonvasakból összerakott kétméteres szögesdrótos kerítése mellől csak egy kvad motorja hallatszott. Legutóbb arról szóltak a hírek, hogy egy kvados őr feladata volt elterelni a látogatók szeme elől az állatokat. Akkor nem, most viszont sikerült.

Spirk József / 24.hu

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Zajlik a hatvanpusztai szafari, Hadházy a hatalom nyílt hazugságáról, Puzsér szabadságszerető magyarokról beszélt
Budai Gyula: Javaslom Dobrevnek, Aratónak, Jámbor Bandinak, Magyar Péternek, NoÁrnak és a többi szarházinak, hogy keressenek maguknak egy nagyon jó ügyvédet
Lakótelepek tündöklése, kubai vendégmunkások egzotikuma és a berlini fal leomlása – Horváth Péter 80
Török Gábor: A Fidesz számára az lett volna a legjobb, ha a hétfői Semjén-válasz nem születik meg
Zajlik a hatvanpusztai szafari, Hadházy a hatalom nyílt hazugságáról, Puzsér szabadságszerető magyarokról beszélt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik