Közel száz mélyszegénységben élő embert dolgoztattak éhbérért és szállásoltak el pokoli körülmények között

Letartoztatott a Győri Járásbíróság két férfit, akik közel száz mélyszegénységben élő embert dolgoztattak és szállásoltak el pokoli körülmények között. A Győr–Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a két férfi jellemzően internetes hirdetés útján keresett anyagilag kiszolgáltatott, és mélyszegénységben élő embereket arra, hogy azok Győr környékén mezőgazdaságban dolgozzanak.

A gyanúsítottak szállást biztosítottak, azonban a túlzsúfolt szállásokon a higiéniás körülmények rosszak és élhetetlenek voltak. Ráadásul a korábban ígért élelmezést sem biztosították a számukra, a munkavállalók bértét pedig nem, vagy nem teljesen fizették ki. Azokat szegény embereket pedig akik abba akarták hagyni a munkát, bántalmazással fenyegették.

A nyomozó hatóság a férfiakat emberkereskedelem, kényszemunka bűntettével, valamint más bűncselekmény elkövetésével gyanúsította meg. Az ügyben eljáró nyomozási bíró egyetértett a főügyészség indítványával, és bizonyítás megnehezítésének, valamint a bűnismétlésnek a veszélye miatt elrendelte a letartóztatásukat.