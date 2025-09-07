Magyar ismertette a Működő Magyarország négy pillérét

Elmondta, hogy a Működő Magyarország négy pillérre épül.
- Az első pillér a tudásalapú, versenyképes gazdaság, amely nem összeszerelő-üzemeket és környezetromboló gyárakat jelent, hanem magyarokat foglalkoztató innovációs központokat, ahol a magyar vállalkozások megerősödnek, nemzetközi szinten is terjeszkedhetnek. „Magyarország végre kikerül az európai sereghajtók közül, és a régió éllovasa lesz.”
- A második pillér a fizikai, jogi és gazdasági biztonság. Magyarország újra aktív, hiteles tagja lesz az Európai Uniónak és a NATO-nak: „nem dörgölődzünk háborús bűnösökhöz és diktátorokhoz, hanem a béke és az együttműködés oldalán állunk”. Olyan országot képzelnek el, ahol a rendvédelem és az igazságszolgáltatás politikai befolyástól mentesen dolgozik.
- A harmadik pillér a tiszta és haladó ország nevet kapta. Olyan országot szeretne Magyar, ahol a környezetünket nem romboljuk, hanem óvjuk, és ahol a természeti erőforrásokat bölcsen és felelősen használjuk. A szemetelést és a környezetpusztítást szigorúan büntetné. Azt ígéri, nem lesznek közpénzből fenntartott hazug propagandagépezetek, korrupció és a közmédia hiteles lesz.
- A negyedik pillér egy szabad és boldog haza: olyan országot szeretnének, ahol az egészségügyi és szociális ellátórendszerek valóban az embereket szolgálják, ahol az oktatás a 21. század kihívásaira készít fel, valamint ahol nem elvándorlásra kényszerítik a fiatalokat, hanem itthon kínálnak jövőt számukra. A döntéseket átláthatóvá tennék és a részvételiségre építenének. „A nemzet egysége nem politikai szólam, hanem közös felelősség.”