Gyűrűsfarkú makit találtak a rendőrök az Orczy úton megállított autósnál

24.hu
2025. 08. 31. 16:00
A sofőr a villamossínen közlekedett, a pórázon tartott, fokozottan védett majom az anyósülés alatt pihent.

A BRFK motoros rendőrei egy villamossínen közlekedő autóst kapcsoltak le az Orczy úton, rutinellenőrzésre számítottak, ám „valaki” kikandikált az anyósülés alól – számolt be a Rendészeti Államtitkárság a Facebookon.

Apró is volt, szőrös is, no meg fokozottan védett. Füle hegyezésével és ide-oda forgatott gombszemével a veszteglés okát vizslatta, míg hámjával és pórázával piruettezett

– írták.

Az egyenruhások ezután felvették a kapcsolatot a Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársaival, majd odaszállították az állatot.

A szokás szerint megtapasztalt segítőkészségnek hála a jószág lakhatása, ellátása biztosított. Az ideiglenes szálláshelyre érkeztetést röpke, ölben pózolós, baráti fotózkodás követte

– közölték a posztban.

A makit egy 53 éves zirci férfit autójában találták meg, akit fokozottan védett élő szervezet egyedére elkövetett természetkárosítás bűntettével gyanúsítottak meg, és pénzbírságot is kapott a közlekedési szabálysértés miatt. A férfi nem tett vallomást.

