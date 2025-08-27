Ötből három kocsit nem lehetett használni egy InterCityn, több utasnak állnia kellett egy szakaszon

Indulás előtt derült ki, hogy ötből három kocsit használaton kívül helyeztek a Mura nemzetközi InterCity vonaton. A Kelenföldről szerda délelőtt 8:29-kor Grazba induló járaton kettőt műszaki okok miatt ki kellett sorozni, azaz kivenni az összeállított járműből, egyet pedig le kellett zárni nem sokkal az indulás előtt, így a pótlásukról már nem tudtak gondoskodni – közölte lapunk érdeklődésére a MÁV.

Az állami vasúttársaság azt írta, hogy a kalauzok igyekeztek segíteni az utasoknak, és lehetőség szerint mindenkit átültetni a működő kocsik valamelyikébe. A járaton utazó munkatársunktól úgy tudjuk: ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy az első osztályra ültették át azokat, akik olyan helyekre váltottak jegyet, melyek használaton kívül helyezett kocsikba szóltak. A többséget sikerült átköltöztetni, de 10–15 embernek nem maradt szabad ülőhely, így ők állva voltak kénytelenek utazni addig, amíg Szombathelyen egy plusz kocsit hozzákapcsoltak a vonathoz, a három nem működőt pedig lekapcsolták.

A MÁV az érintett utasaitól elnézést kért, és közölte, hogy telefonon vagy e-mailen érvényesíteni tudják a kompenzációt.