Villamossal ütközött egy autó a XI. kerületben

2025. 08. 23. 10:27

Összeütközött egy villamos és egy személykocsi Budapesten, a tizenegyedik kerületben – írják a Katasztrófavédelem oldalán. A Bartók Béla úti balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók is kivonultak. A villamoson öten utaztak, az autóban csak a sofőr ült. A karambol miatt a 19-es és a 49-es villamosok nem járnak, helyettük Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbuszok közlekednek.

