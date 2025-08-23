Súlyos baleset történt az M7-esen Siófoknál, megállították az autópálya forgalmát

Egymásba rohant két személyautó az M7-es sztráda Budapest felé vezető oldalán, Siófok sóstói városrészénél – írja a Katasztrófavédelem oldala. A 98-99-es kilométer között történt balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak. Az egyik jármű árokba is hajtott, négyen utaztak benne. A helyszínre mentőhelikopter érkezett. Az autópálya érintett szakaszának forgalmát egy időre megállították. Orbán Zoltán, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-nek elmondta, a Budapest felé autózók, a mentőhelikopter érkezése miatt szükséges lezárás ideje alatt az M7-es autópálya 105-ös kilométerszelvénynél letérve a 7-es főúton haladhatnak tovább a főváros felé.

Az Utinform oldalán egyelőre annyit írnak, hogy aki teheti, a 105-ös jelű Siófok-centrum, és a 98-as jelű Siófok-Sóstó csomópontok között válassza a 7-es főutat. A Sonline cikke szerint a torlódás már most meghaladta a 3 km-t.