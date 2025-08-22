Magyar Péter: Orbánék akkor is hazudnak, amikor kérdeznek

Csütörtökig lehetett véleményezni a kormány új, 2035-ig szóló állami építési beruházási programját. A rendelettervezet szerint a kabinet megtárgyalta és jóváhagyta a mellékletben szereplő ágazati beruházási terveket. Az egyik legnagyobb tételt a budai szuperkórházként emlegetett Dél-Budai Centrumkórház megépítése jelentené. A tervekre pénteken reagált Magyar Péter is a közösségi oldalán. Azt írta:

Orbánék akkor is hazudnak, amikor kérdeznek. Kormányozni nem képesek, ezért marad a gyűlöletkeltés és az ígérgetés.

Szerinte az Orbán-kormány kormányozás helyett inkább megszorított, minden fejlesztést törölt, hagyta összeomlani az egészségügyet, a közlekedést, a gazdaságot és az oktatást.

Lehúzták a kórházi, a vasúti és a közúti fejlesztéseket. Megélhetési válságba sodorták magyarok millióit.

Magyar Péter úgy véli: a választások közeledtével a kormány most hitelekkel eladósítja el a magyarokat és újra mindent megígér.

Azt is, amit pár hónapja ők maguk húztak le. Pár hónapja törölték a szuperkórházat, most újra megígérik. A csillagokat is lehazudják az égről. Hamis ígéretekkel tele a padlás. Vége van!

A budai szuperkórház átadását eredetileg 2023-ra tervezték, ám a kormány később az „elhalasztott” beruházások közé sorolta megépítését. Tavaly a költségvetés állapota alapján Kunetz Zsombor egészségügyi elemző nem tartotta reálisnak, hogy a következő években belevágna a kabinet az építkezésbe.