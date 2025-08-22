vonatgázolásceglédmávbaleset
Belföld

Gázolt a vonat Ceglédnél

admin Rugli Tamás
2025. 08. 22. 11:46

A Keleti pályaudvarról 9.10-kor Kolozsvárra tartó Claudiopolis-Fogaras IC (IC 75) jelentős késsel indulhat tovább, mert Cegléden elütött egy embert – közölte péntek délelőtt a Mávinform az MTI-vel.

Azt írták, hogy az utasok a Ceglédről 11.17-kor tovább induló Tokaj IC-vel (IC 654) utazhatnak Szolnokig. Mezőtúrról elindult egy pótlóbusz, amely Lökösházáig minden megállási helyet érint, és Szolnokról a Tokaj IC érkezése után három pótlóbusz indul: két közvetlen járat Békéscsabára, ahonnan az egyik tovább közlekedik Lökösházára Kétegyháza érintésével.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
VV Szandika: Civilben megvetnek, lenéznek, bezzeg motoros cuccban csodálnak
Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke a munkácsi rakétatámadásról: „A mostani feszült politikai helyzetben javaslom, alaposan fontoljuk meg, mit posztolunk ki”
Kim Dzsongun koncertet rendezett az Ukrajna elleni harcokból hazatért katonáknak
Koncz Zsuzsa Deutsch Tamás listájáról: Nem örültem neki, másfelől azért kinevettem egy kicsit
„Orbán Viktor minden ilyen intézkedése után rúgnak belénk egy jó nagyot. Itt ez így megy, ez Kárpátalja, mi pedig magyarok vagyunk”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik