Gázolt a vonat Ceglédnél

A Keleti pályaudvarról 9.10-kor Kolozsvárra tartó Claudiopolis-Fogaras IC (IC 75) jelentős késsel indulhat tovább, mert Cegléden elütött egy embert – közölte péntek délelőtt a Mávinform az MTI-vel.

Azt írták, hogy az utasok a Ceglédről 11.17-kor tovább induló Tokaj IC-vel (IC 654) utazhatnak Szolnokig. Mezőtúrról elindult egy pótlóbusz, amely Lökösházáig minden megállási helyet érint, és Szolnokról a Tokaj IC érkezése után három pótlóbusz indul: két közvetlen járat Békéscsabára, ahonnan az egyik tovább közlekedik Lökösházára Kétegyháza érintésével.