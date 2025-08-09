Kis, tekergő élőlények jelentek meg a csapvízben a Tolnai megyei Szakályon, a polgármester szerint szúnyoglárvák lehetnek a vízben – számolt be az RTL Híradó. A faluban lajtoskocsi jár, ami hétfőn sárga színű vizet vitt. A kormányhivatal közölte: mikroszkopikus méretű szervezeteket mutattak ki a vízben, de még nem tudni, mikorra lehet tiszta, így ott továbbra sem iható a víz, és főzni sem ajánlott vele.
Lárvák nyüzsögtek a csapvízben Szakályon
2025. 08. 09. 20:52
