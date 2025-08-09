balesetmeghaltfejér megye
Közlekedési balesetben meghalt egy mentőtiszt

admin Kerner Zsolt
2025. 08. 09. 14:37

Közlekedési balesetben meghalt egy fiatal mentőtiszt és a vele egy gépkocsiban utazó férje – közölte az Országos Mentőszolgálat szombaton a Facebook-oldalán. A tájékoztatás szerint a baleset péntek este történt Fejér vármegyében

Az áldozat az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje volt, aki 2025. június 1-jén csatlakozott az Országos Mentőszolgálathoz. Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt – írták, őszinte részvétüket kifejezve a családnak.

Az elhunyt mentőtisztet az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti.

(MTI)

