Nem kapták meg a ló teljes árát, lapáttal és ásóval esett az utcán sétáló vevőknek a család

Hamarosan vádat emelhetnek azzal a férfival és rokonaival szemben, akik tavaly nyáron lapáttal és ásóval estek egy utcán sétáló társaságnak Csengődön.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a 38 éves apa, 21 éves veje, valamint 20 és 17 éves fia egy korábbi elszámolási vita miatt esett a négyfős társaságnak.

A 21 éves férfi lapáttal vágta oldalba egyiküket, majd az apa ásóval fejbe vágta. Az áldozat a földre zuhant, és elvesztette az eszméletét. A segítségére siető nőt szintén bántalmazták, ahogyan a másik két személyt is.

A földre zuhant férfi súlyos, három társa könnyebb sérüléseket szenvedett. A rendőrök a 38 éves férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Mind a négyük ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntett kísérlete miatt folyt eljárás, a két fiatalabbnak emellett könnyű testi sértés vétsége miatt is felelnie kell.

Kiderült a konfliktus oka: a bántalmazottak egy korábban megvásárolt ló árát csak részben fizették ki. A rendőrség lezárta a nyomozást, és vádemelési javaslattal továbbították az iratokat az ügyészség felé.