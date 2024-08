Újranyit a Nyugati téri Meki

A több mint fél évig tartó munkálatok lezárulta után, a mai nap, augusztus 15. délutánján újranyit a Nyugati téri McDonald’s. A többször is a világ egyik legszebb McDonald’s éttermének választott Meki, a műemléki épület különleges belsőépítészeti elemeit megtartva, természetes építészeti anyagok használatával, nagyságrendileg 1,8 milliárd forintból újult meg teljesen – derül ki a cég közleményéből.

Az egyedi, eredetileg 1990-ben megnyitott McDonald’s a több éve tartó hazai étteremátalakítási program utolsó állomásaként kapott új és különleges belsőt. Az átalakítás során különös gondot fordítottak arra, hogy a Nyugati pályaudvarral közös főfalon található épület a vasútállomáshoz hasonlóan megtartsa a neoreneszánsz és a neoromantika összetéveszthetetlen jegyeit.

A belső kialakítás alapja a McDonald’s rendszer alapítójáról elnevezett RAY-design koncepciója volt, amely egyedi tükrös üvegfelületekkel, rézburkolatú lámpatestekkel és több speciális bútorelemmel egészült ki. A világ gyorséttermeinek esetében különlegességnek és igazi ritkaságnak számít, hogy a belső építészet során valódi, természetes anyagokat használtak fel. Az étterem így öntött terrazzo padlót kapott, és számos helyen megjelennek a fa-, bőr- és rézburkolatok is. A belső terek és pillérek díszítő festését a miliő és korszellem megóvása és fenntartása érdekében egy restaurátor-csapat végezte.

„A Nyugati étterem mindig is rendszerünk egyik legimpozánsabb étterme volt. Azt hiszem, étteremátalakítási programunk jelentőségéhez méltó, hogy az évekkel ezelőtt meghirdetett projekt utolsó állomása ez az ikonikus épület lett, megkoronázva ezzel a teljes folyamatot. A Nyugati téri McDonald’s 34 évvel ezelőtt, 1990-ben nyílt meg, és a világ egyik legszebb McDonald’s éttermeként tartják számon. Fél év alatt újítottuk meg, úgy, hogy hűek maradhassunk ehhez az örökséghez. Az átalakítás során számos, a McDonald’s rendszerében világszinten is egyedinek számító megoldást, valódi, természetes építőanyagokból készült elemeket is felhasználtunk” – mondta Égi Zsolt, a magyarországi McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezetője.

A vendégélmény fokozása érdekében itt is a modern megoldásokra épülő „Jövő Élménye” koncepció jegyében készült el a felújított étterem. A digitális fejlesztés részeként megjelennek az érintőképernyős kioszkok a hagyományos kasszák mellett, ezen felül a vendégeknek lehetőségük lesz a rendelésüket a McDonald’s mobilalkalmazáson keresztül is leadni, és akár egyenesen az asztalukhoz rendelni.

Az étterem egyik látványossága az ételszállító szalag, amely a hazai Meki®-k között egyedülálló módon a termékeket a konyha két szintje között továbbítja, így a vendégek egy üvegdobozon keresztül nyomon követhetik a szendvicseik útját.

Bizonyára sokan emlékeznek, hogy az átépítés előtt, a vendégtér lobbirészének meghatározó eleme volt a lépcsőzetes elrendezés, amely az új kialakításnak köszönhetően megszűnt. A jellegzetes galériás elrendezés azonban megmaradt, és a vendégek az épület közepén, kétoldalt elhelyezkedő lépcsősoron juthatnak fel a mezzanin szintre.

Az étterem mögött a szabadtéri terület is teljesen új formában és új bútorokkal, egy lounge-hangulatú terasszal várja a vendégeket.

Az étterem enteriőrje egy ausztrál dizájn stúdió, a Landini tervei alapján készült, melyeket Sass Géza magyar belsőépítész tervező adaptált az épület adottságaihoz, a kivitelezési munkálatokat pedig a Market Építő Zrt. végezte.