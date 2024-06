Karácsony: Helyben hagyta a Kúria a Nemzeti Választási Bizottság döntését, nem lesz új választás Budapesten

Cikkünk frissül!

– írta Karácsony Gergely a Facebook oldalán.

Múlt hét hétfőn mind Karácsony Gergely, mind Vitézy Dávid közölte, hogy megtámadja a Kúrián a választásról szóló NVB-határozatot. Míg Vitézy két kerületben ismételné meg a választást, a hivatalban levő főpolgármester egész Budapesten. A jelen állás szerint mindössze 41 szavazattal újrázó Karácsony a Vitézy által kezdeményezett, június 14-ei újraszámlálást elrendelő döntés törvényességét támadja, mondván, a folyamat több szempontból sem felelt meg a jogállamisági feltételeknek. Nehezményezte a többi között, hogy az érvénytelen szavazólapok nem voltak megfelelően kötegelve, borítékolva, illetőleg hogy az ellenzéki delegáltak távollétében bontották fel a leplombált urnákat, továbbá felrótta azt is, hogy az összes budapesti kerületben sor került az újraszámlálásra, holott Vitézy csak 202 szavazókörből mutatott be bizonyítékokat.

Vitézy pedig az NVB-nek azt döntését támadja, amely elutasította a IV. és a VII. kerületben új választás kiírásáról szóló kérelmét. Ő azért szeretné e két kerületben megismételni a választást, mert szerinte az utolsó pillanatban a javára visszalépő Szentkirályi Alexandra nevét alig láthatóan húzták le a szavazólapokról.

A határozatok között még nincs fent a Kúria döntése, így azt nem tudni egyelőre, hogy Vitézy Dávid kérelmét is elutasították-e. A Kúria döntése ellen az Alkotmánybíróság előtt még alkotmányjogi panasszal élhetnek a felek.

Karácsony Gergely szerdai bejegyzésében felidézni azt az utat, amely a mai, végleges eredmény kialakulásához vezetett.

„És sikerült?” – kérdezte örökbecsű mondatában a kormányszóvivő, amikor egy balul elsült galádságukról kérdezték. A főpolgármester-választást is próbálták elcsalni – csak épp ez se sikerült. Azzal kezdték, hogy az ellenzéki szavazók összezavarásának szándékával egy napra tették az európai parlamenti és az önkormányzati választást. Aztán az utolsó pillanatban megváltoztatták a Fővárosi Közgyűlés megválasztásával kapcsolatos szabályokat, holott korábban ők maguk is elismerték, hogy ez ellentétes a legalapvetőbb jogállami elvekkel. Gondosan ügyeltek arra, hogy a legapróbb részletek is az Orbán-kormány egykori államtitkárának, Vitézy Dávidnak kedvezzenek. Ravasz stratégiával két főpolgármester-jelöltet is indítottak. A hivatalos fideszes jelöltnek csak az volt a feladata, hogy létével hitelesítse a valódi fideszes jelöltet az ellenzéki szavazók előtt, majd az utolsó lehetséges pillanatban visszalépjen a javára. Fel voltak háborodva, ha valaki szóvá tette, hogy összejátszanak és a hazugságaik hangoztatására ketten együtt csaknem tízszer annyit költöttek a közösségi médiában, mint én a saját kampányomra. Szentkirályi utolsó pillanatban való visszalépésével kiderült az igazság, de kevés idő volt arra, hogy az minden választópolgárhoz eljusson. De még így sem sikerült nyerniük