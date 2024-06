Magyar Péter: Hogy lesz így elfoglalva Brüsszel, miniszterelnök úr?

– írta Facebook-bejegyzésében Magyar Péter, hozzátéve, hogy az új központi üzenet célja egyértelműen az, hogy azzal támadják a Tisza Pártot, hogy „egy olyan pártcsaládhoz csatlakozott, amelyet egy magyargyűlölő politikus vezet”.

Orbán a legutóbbi Kossuth rádiós igehirdetésén azt mondta, hogy Manfred Webernek belzebubi szerepe van Brüsszelben. A kormányfő szerint az EPP vezetője Magyarország régi ellensége, akihez képest „von der Leyen csak ministráns kislány”.

Ha Manfred Weber tényleg hungarofob, akkor ön miért szavazta meg őt néppárti frakcióvezetőnek, miért támogatta Webert a néppárti csúcsjelölti pozícióra? Ön is tudja, hogy Manfred Weber, bajor emberként és politikusként a magyarok barátja. Egyszerűen csak elege lett az önök ipari méretű korrupciójából, a propagandából és a saját szövetségeseiket semmibe vevő politikából. A kampányban önök azt is hazudták, hogy Weber támogatná a sorkötelezettség visszaállítását. Erről is kiderült, hogy nem igaz. A sorkötelezettség visszaállítását Kövér László és a KDNP szorgalmazta. Miniszterelnök Úr, Én értem, hogy rendkívül frusztráló lehet, hogy amíg a TISZA képviselői ott ülnek a legnagyobb frakcióban, addig a Fideszt még a konzervatív frakció is kikosarazza, de ettől még nem kellene a csillagot is lehazudni az égről. Hogy lesz így elfoglalva Brüsszel, miniszterelnök úr?