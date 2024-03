Az áruházlánc több száz tartósan alacsony áron elérhető termékkel készül a húsvétra

A Lidl változatos akciókkal és kedvezményekkel segíti a vásárlókat a húsvéti időszakban is és mindent megtesz azért, hogy a lehető legjobb árakat biztosítsa a magyar emberek számára. A vállalat tartós árcsökkentési programjának köszönhetően ma már több mint 600 termék érhető el akár 50%-kal olcsóbban az előző év azonos időszakához képest. Így a vásárlók nem csak kizárólag az ünnephez kapcsolódó árucikkekhez juthatnak hozzá jó áron, de a mindennapi bevásárlásuk végösszege is olcsóbb lehet a tavalyihoz képest.

Sonkák minden mennyiségben

Az ízletes sonkák minden család húsvéti asztaláról elmaradhatatlanok. A Lidl idén is hatalmas választékkal, 16-féle sonkával készül az ünnepekre. Az üzletek polcain megtalálható a hagyományos eljárással készült Pikok Pure Szívsonka mellett a legkeresettebb termék, a Pikok füstölt-főtt kötözött lapocka, valamint a füstölt-főtt kötözött sertéscomb is. A húsvéti sonkák ára kilogrammonként 1689 és 4599 Ft között alakul, így a kínálatban mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet.

Kalácsot a sonka mellé

Ahogy a sonka, úgy a kalács is fontos szerepet kap húsvétkor, így az ünnepi időszakban hatféle kalács kerül a Lidl üzletek polcaira. Az állandó termékkínálatban mindig megtalálható 400 grammos vajas fonott kalács mellett az ünnephez közeledve a gyümölcsös, a háromágas fonott kalács, a húsvéti sós kalács, valamint idei újdonságként a sós-tormás és a Diawellness tönköly kalács is elérhető a kínálatban. A pékáruk ára ízesítéstől és kiszereléstől függően 299 Ft és 699 Ft között alakul. A kalácson kívül mákos, diós és gesztenyés ízesítésben bejgli is megtalálható a helyben sütött pékáruk között, melyek most 25 százalékos kedvezménnyel 599 forintos áron vásárolhatóak meg.

A sonka örök kísérője

A Lidl üzletek négyféle tormát kínálnak azoknak, akik a sonka mellé szívesen fogyasztanak valami extra ízt is. A birsalmás torma az ínyenceknek kitűnő választás lehet, azon felül a hagyományos reszelt torma és az erős reszelt torma, valamint a Csupros tejszínes ízesítésű közül mindenki megtalálhatja az ízlésének megfelelőt. Utóbbi három termék a Lidl saját márkás Hazánk Kincsei termékcsaládjába tartozik, amely biztosítja, hogy a vásárlók magyar termékeket vegyenek le a polcokról. A Hazánk Kincsei reszelt tormák most 60 százalékos kedvezménnyel 169 forintért érhetőek el.

Zöldek és színesek

Ahogy minden terméknél, a zöldségek és gyümölcsök beszerzésénél is minden Lidl üzlet gondosan figyel a frissességre. A polcokon hetente legalább 150-féle friss zöldség és gyümölcs érhető el, melyek közül az ünnepi időszakban a legnépszerűbb zöldségek a hónaposretek, az újhagyma, a kígyóuborka, a fürtös paradicsom és a TV paprika, és nem utolsó sorban a fejessaláta, amely minden esetben a hazai termelőktől érkezik.

A Lidl húsvétkor is, ahogy hétről-hétre mindig, változatos akciókkal és kedvezményekkel várja a vásárlókat. A hetente megújuló akciók rendkívül népszerűek a vásárlók körében, csak úgy, mint a „Többet adunk” akciók, amelynek keretében a vállalat a kötelezően előírt 15% helyett akár 50%-os kedvezményt is biztosít vásárlóinak.